Politico: Έως τον Δεκέμβριο η ανακοίνωση της ΕΕ για την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία Κόσμος 12:37, 04.10.2023 linkedin

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ηγέτες ετοιμάζονται να δώσουν στο Κίεβο το πράσινο φως για να ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες για ένταξη στο μπλοκ των 27 χωρών πριν από το τέλος του έτους