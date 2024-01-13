Ταϊβάν: Κρίσιμες εκλογές υπό το αυστηρό βλέμμα του Πεκίνου

Ο υποψήφιος που ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι ήδη ανεξάρτητη, εκείνος που επιθυμεί την προσέγγιση με το Πεκίνο ή το αουτσάιντερ; Οι Ταϊβανέζοι εκλέγουν σήμερα τον πρόεδρό τους, υπό το αυστηρό βλέμμα της ηγεσίας της Κίνας που τους καλεί να κάνουν τη «σωστή επιλογή».

Φαβορί θεωρείται ο αντιπρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP), ο οποίος για το Πεκίνο είναι «σοβαρός κίνδυνος» επειδή βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την απερχόμενη πρόεδρο Τσάι Ινγκ-γουέν, η οποία επιμένει ότι το νησί είναι de facto ανεξάρτητο. Μετά την εκλογή της, το 2016, το Πεκίνο διέκοψε κάθε επικοινωνία με την ηγεσία του νησιού, το οποίο η Κίνα θεωρεί επαρχία της.

Κυριότερος αντίπαλος του Λάι είναι ο Χου Γιου-ι, υποψήφιος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης (KMT), ο οποίος υποστηρίζει την προσέγγιση με το Πεκίνο.

Αουτσάιντερ θεωρείται ο τρίτος υποψήφιος, ο Κο Γουέν-τζε, πρώην δήμαρχος Ταϊπέι και στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος της Ταϊβάν (TPP) που ιδρύθηκε το 2019.

Χθες Παρασκευή, ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις στο νησί, όπου η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2020 πλησίασε το 75%.

«Αν η Κίνα κηρύξει τον πόλεμο, θα μείνω στην Ταϊβάν», υποσχέθηκε η 30χρονη Γιόγιο Τσεν σε συγκέντρωση του DPP, συμπληρώνοντας: «Θα πολεμήσω, ακόμη κι αν μου απομείνει μονάχα ένα σκουπόξυλο».

«Θέλουμε ειρήνη, όχι πόλεμο», έγραφαν πολύχρωμα πλακάτ που κρατούσαν υποστηρικτές του Χου στη συγκέντρωση του KMT.

Στο νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, το οποίο απέχει 180 χιλιόμετρα από τις κινεζικές ακτές και χαιρετίζεται ως πρότυπο δημοκρατίας στην Ασία, τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 08:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδος) και θα κλείσουν στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδος) με τα αποτελέσματα να αναμένονται το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.