Εκκληση Μπλίνκεν προς το Πεκίνο για ειρήνη και σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνεν υπογράμμισε χθες Παρασκευή σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Κίνας τη σπουδαιότητα της «διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν», λίγες ώρες πριν από την ανάδειξη του νέου προέδρου της αυτόνομης νήσου, την οποία το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Επιστρέφοντας για λίγο στην Ουάσινγκτον, μετά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή και προτού αναχωρήσει για το Νταβός της Ελβετίας προκειμένου να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Λιου Τζιαντσάο, επικεφαλής του τμήματος διεθνών σχέσεων της κεντρικής επιτροπής του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Άντονι Μπλίνκεν «επανέλαβε τη σπουδαιότητα της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν» και στη Νότια Σινική Θάλασσα – περιοχή για την οποία ερίζουν Κίνα και Φιλιππίνες –, σύμφωνα με την ενημέρωση του Μάθιου Μίλερ, εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως κράτος και θεωρεί την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως τη μόνη νόμιμη αντιπρόσωπο του κινεζικού έθνους. Ωστόσο, οι ΗΠΑ προσφέρουν σημαντική στρατιωτική βοήθεια στη νήσο, υπογραμμίζοντας πως τάσσονται υπέρ του status quo που κατ’ αυτές εγγυάται την ειρήνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα στείλουν άτυπη αντιπροσωπεία στο νησί μετά τις προεδρικές εκλογές, «εκτιμούν πως εναπόκειται στους εκλογείς της Ταϊβάν να αποφασίσουν για τον επόμενο ηγέτη τους ελεύθερα και χωρίς εξωτερική ανάμιξη», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ.

Την Τρίτη, μιλώντας στο κέντρο μελετών Council on Foreign Relations στη Νέα Υόρκη, ο Λιου Τζιαντσάο εκφράστηκε με τόνο συμφιλιωτικό, εξήρε τη σινοαμερικανική συνεργασία και προσπάθησε να υποβαθμίσει τη φιλοπόλεμη ρητορική. Φάνηκε εξάλλου μετρημένος όταν έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα για την Ταϊβάν, αποφεύγοντας να πει πώς θα αντιδράσει η Κίνα στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών και επισημαίνοντας «τη δέσμευση των ΗΠΑ να μην υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

Η επίσκεψη του Λιου Τζιαντσάο, αξιωματούχου που θεωρείται ανερχόμενο στέλεχος στο Πεκίνο, καταγράφεται τη στιγμή που ΗΠΑ και Κίνα προσπαθούν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις ανάμεσά τους, στον απόηχο της συνάντησης των προέδρων Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο στην Καλιφόρνια. Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικονομικές υπερδυνάμεις είχε κορυφωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η Ουάσιγκτον έστειλε μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίψει κινεζικό αερόστατο που υποστήριξε ότι ήταν κατασκοπευτικό, κάτι που το Πεκίνο αρνήθηκε.

«Οι δύο πλευρές είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για μια σειρά ζητημάτων σε διμερές, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο» και αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα «της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ μετά τη συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν με τον Λιου Τζιαντσάο.

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης για τη Βόρεια Κορέα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ζήτημα, ο Μπλίνκεν υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να αποφευχθεί η εξάπλωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας σφυροκοπούν θέσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

