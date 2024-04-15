Η Γαλλία προχώρησε σε αναχαιτίσεις «ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που είχαν στόχο το Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή από την Ιορδανία, επιβεβαίωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος θέλει «να γίνουν τα πάντα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε μία αεροπορική βάση στην Ιορδανία (...) Ο ιορδανικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από αυτά τα πυρά. Απογειώσαμε τρία αεροπλάνα και αναχαιτίσαμε αυτό που έπρεπε να αναχαιτίσουμε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στα δίκτυα BFMTV-RMC.

Αποφασίζοντας να «χτυπήσει το Ισραήλ» από το έδαφός του, το Ιράν προκάλεσε «μια βαθιά ρήξη», εκτίμησε ακόμη.

«Θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να αποφύγουμε την ανάφλεξη (...) και άρα να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Ισραήλ πως δεν πρέπει να απαντήσει κλιμακώνοντας, αλλά μάλλον να απομονώσει το Ιράν, να καταφέρει να πείσει τις χώρες της περιοχής πως το Ιράν αποτελεί κίνδυνο, να αυξήσει τις κυρώσεις, να εντείνει την πίεση στις πυρηνικές δραστηριότητες και στη συνέχεια να ξαναβρεί τον δρόμο της ειρήνης στην περιοχή», είπε.

Η Γαλλία μιλάει «σε όλες τις χώρες της περιοχής (...) Προσπαθούμε να είμαστε μια μεσολαβητική δύναμη», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος που θα ξαναμιλήσει στη διάρκεια της ημέρας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Όμως είναι «οι Αμερικανοί που έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προκειμένου να συγκρατήσουν το Ιράν», παραδέχθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

