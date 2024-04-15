Σύνοδος Κορυφής: Καταδικάζουν Ιράν και κάνουν αναφορές σε Τουρκία και Κυπριακό

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά και απερίφραστα την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ισραήλ και τη δέσμευσή του για την ασφάλεια του Ισραήλ» αναφέρει, ενώ τονίζεται ότι καλεί την Τεχεράνη και τους αντιπροσώπους της «να σταματήσουν εντελώς τις επιθέσεις και προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή».

Στο μεταξύ, αύριο στις 18.00 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ με στόχο να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Προσθήκες υπάρχουν στο προσχέδιο και για την Τουρκία.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία».

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό με τους ηγέτες να αναμένεται να υπογραμμίσουν ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού, οι οποίες μπορούν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας».

Τονίζεται η συνολική διευθέτηση του κυπριακού εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.