Για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα φαίνεται ότι ανησυχεί τελευταία ο Ίλον Μασκ (Elon Musk), ιδιοκτήτης του Χ και της Tesla.

«Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα» σχολιάζει ο Μασκ σε ανάρτησή του, ενώ παραθέτει και άρθρο άγνωστης προέλευσης με τίτλο «Πληθυσμιακή κατάρρευση στην Ελλάδα».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

Μάλιστα, το άρθρο εμφανίζει τη χώρα μας ως την πρώτη χώρα που θα υποστεί «πληθυσμιακή κατάρρευση», αποδίδοντας το σε ξαφνικούς θανάτους και ρεκόρ υπογονιμότητας.

«Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά, οι θρόμβοι αίματος και ο καρκίνος μεταξύ και νέων αύξησαν τα ποσοστά θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες καταγράφουν το χαμηλότερο ποσοστό σε σχεδόν έναν αιώνα.

Η προοπτική της πληθυσμιακής κατάρρευσης στην Ελλάδα είναι μια «ωρολογιακή βόμβα» και μια «εθνική απειλή» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση που εμπεριέχει η παρέμβαση του Ίλον Μασκ.

Πηγή: skai.gr

