Ένα αστυνομικό τμήμα στη Λα Κουρνέβ, κοντά στο Παρίσι, δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Κυριακής με βόμβες μολότοφ, μετά το θάνατο ενός 18χρονου σε καταδίωξη την περασμένη εβδομάδα.

Λίγο πριν από τις 23.00 τοπική ώρα, περίπου 50 άτομα συγκεντρώθηκαν και πέταξαν πέτρες και αυτοσχέδιες βόμβες στο αστυνομικό τμήμα. Οι ζημιές περιορίστηκαν σε ένα ραγισμένο τζάμι και μερικά ίχνη φωτιάς. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στο χέρι.

Αφού κλήθηκαν ενισχύσεις, οι ταραξίες διαλύθηκαν. Εννέα άτομα συνελήφθησαν – οι επτά είναι ενήλικοι, ηλικίας 18-21 ετών και οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνιές.

C’est en Ukraine 🫣

Non c’est en France à La Courneuve 😡😤🤦‍♀️pic.twitter.com/Teec6KvdZV — 🌿🇫🇷LolitaZemorita🌿🇫🇷✝️ (@lolitazemorita) March 18, 2024

«Το κάναμε για να ζητήσουμε δικαιοσύνη για τον Ουανίς, μολονότι ο μεγάλος αδελφός του ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία», είπε ένας νεαρός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, αναφερόμενος στον θάνατο ενός 18χρονου από τη Λα Κουρνέβ, που σκοτώθηκε σε καταδίωξη από την αστυνομία την περασμένη Τετάρτη.

«Δεν ανησυχούμε μήπως υπάρξουν νέες επιθέσεις» και «θα λάβουμε μέτρα σε όλη την κοινότητα τις επόμενες ημέρες» είπε ο Νουνιές, αφού επισκέφθηκε τους εργαζόμενους στο αστυνομικό τμήμα, το μεσημέρι.

After the tragic death of 18-year-old Wanys at the hands of the police, tensions have reached a boiling point as riots took to the streets, targeting a police station in La Courneuve, France, four days later. The incident occurred following a fatal collision between a police… pic.twitter.com/Q8rZ7APIJA — red. (@redstreamnet) March 18, 2024

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι ήταν εμφανής η παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή.

Ο Ουανίς, που επέβαινε σε ένα σκούτερ, καταδιώχθηκε από την αστυνομία αφού αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο. Το δίκυκλό του χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, που κλήθηκε για ενίσχυση και ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού κατηγόρησε την Παρασκευή τους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν «σκοπίμως», ωστόσο ο δικηγόρος των αστυνομικών επιμένει ότι επρόκειτο για δυστύχημα.

c la guerre à La Courneuve pic.twitter.com/PJBUNTlQBb — … (@moohzeer) March 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

