Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία διαχείρισης του Πύργου του Άιφελ (Sete) συνεχίζουν και σήμερα την απεργία τους, για τέταρτη συναπτή ημέρα, όπως δήλωσαν τα συνδικάτα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εργαζόμενοι στο πιο διάσημο αξιοθέατο του Παρισιού διαμαρτύρονται για την οικονομική διαχείριση του μνημείου από τον εργοδότη τους.

Η διαμάχη μεταξύ της διοίκησης και των συνδικάτων, η οποία ήδη οδήγησε στο κλείσιμο της "Σιδηράς Κυρίας" (όπως αποκαλούν τον Πύργο) στις 27 Δεκεμβρίου, την ημέρα της 100ής επετείου από τον θάνατο του μηχανικού που κατασκεύασε το εμβληματικό μνημείο του Παρισιού, εξελίσσεται εν μέσω των χειμερινών σχολικών διακοπών και πέντε μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (26 Ιουλίου --11 Αυγούστου ) που θα φιλοξενήσει η γαλλική πρωτεύουσα.

Προχθές, Τρίτη, οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν αιφνιδίως καθώς δεν εισακούστηκε το αίτημα των δύο συνδικάτων να αποκτήσουν συνομιλητή στο δημαρχείο, μέτοχο υπερπλειοψηφίας (99%) της Sete.

Οι εκπρόσωποι των περίπου 360 εργαζομένων στον Πύργο ζητούν επίσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που ισχύει έως το 2030, θέμα της βασικής τους δυσαρέσκειας.

Η τροποποίηση, η οποία προβλέπει αύξηση των τιμών των εισιτηρίων κατά 20%, πρέπει να επικυρωθεί τον Μάιο από το Συμβούλιο του Παρισιού.

Τα δύο σημεία αντιπαράθεσης είναι το αντίτιμο που κατέβαλε η Sete στο δημαρχείο και ο προϋπολογισμός έργων για την υπόλοιπη σύμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

