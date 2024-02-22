Το κοινοβούλιο της Αλβανίας επικύρωσε τη συμφωνία της χώρας με την Ιταλία για το μεταναστευτικό, ανάβοντας τελικά το πράσινο φως για τη δημιουργία στη χώρα αυτή των Βαλκανίων δύο κλειστών δομών για μετανάστες οι οποίοι διασώζονται στα ιταλικά χωρικά ύδατα.

Βάσει της συμφωνίας, που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο, η Ιταλία, χώρα μέλος της ΕΕ, θα χρηματοδοτήσει αυτά τα δύο κέντρα στην αλβανική ακτή της Αδριατικής. Η Αλβανία, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, θα μπορεί έτσι να υποδέχεται στα κέντρα αυτά περίπου 3.000 ανθρώπους ταυτοχρόνως. Το ένα από τα κέντρα θα χρησιμεύσει για την καταγραφή των αιτούντων άσυλο και στο άλλο θα εγκαθίστανται οι μετανάστες εν αναμονή απάντησης στο αίτημά τους. Στη συνέχεια είτε θα επιτρέπεται στους μετανάστες να εισέλθουν στην Ιταλία είτε θα επαναπατρίζονται.

Υπέρ της επικύρωσης της συμφωνίας ψήφισαν 77 βουλευτές, από τους 140 που αριθμεί το αλβανικό κοινοβούλιο.

Η Ρώμη είναι αυτή που θα διαχειρίζεται τα δύο κέντρα, τα οποία θα βρίσκονται σε μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φιλοδοξεί να ενταχθεί σ' αυτή.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφερόμενη τη Δευτέρα σ' αυτή τη συμφωνία, είχε δηλώσει πως 36.000 μετανάστες θα μπορούν να περνούν κάθε χρόνο από τα εν λόγω κέντρα στην Αλβανία, όμως η πραγματοποίηση αυτού του στόχου εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία οι ιταλικές αρχές θα μπορούν να επεξεργάζονται τα αιτήματα ασύλου.

Για την αλβανική αντιπολίτευση, η συμφωνία συνιστά απάρνηση εδαφικής κυριαρχίας. Η δεξιά κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Έντι Ράμα ότι θέτει σε κίνδυνο «την εθνική ασφάλεια». Βουλευτές του αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικού Κόμματος είχαν προσφύγει κατά της συμφωνίας αυτής στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ωστόσο αυτό το τελευταίο απέρριψε τον περασμένο μήνα την προσφυγή τους. Οι Βρυξέλλες έχουν επίσης ανακοινώσει πως τα ιταλικά σχέδια δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δαπάνες για την κατασκευή των δύο κέντρων και των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία τους, την ασφάλειά τους και την ιατρική περίθαλψη των αιτούντων άσυλο θα καλύπτονται 100% από την ιταλική πλευρά, σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές.

Οι ιταλικές αρχές θα είναι επίσης αρμόδιες για την τήρηση της τάξης στα κέντρα, με την αλβανική αστυνομία να είναι αρμόδια έξω απ' αυτά και κατά «τη μεταφορά μεταναστών από μια ζώνη σε άλλη».

Τα κέντρα θα λειτουργούν υπό ιταλική δικαιοδοσία, και αναμένεται να ανοίξουν φέτος την άνοιξη. Το κόστος τους υπολογίζεται από 650 ως 750 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

