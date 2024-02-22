Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ως μεγάλη πρόκληση για τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου και για τη φροντίδα των εκθεμάτων περιγράφει ο ιστότοπος τέχνης Artnet τις «ρημαγμένες» αίθουσες ελληνικών, ρωμαϊκών και ασσυριακών αρχαιοτήτων.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ετοιμόρροπες υποδομές, με οροφές που στάζουν νερό, ανεπαρκή έλεγχο του περιβάλλοντος, μπογιά που ξεφλουδίζει και ραγισμένα πλακάκια δαπέδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οροφή των αιθουσών 23 και 8 που γειτνιάζουν, φιλοξενώντας η πρώτη αρχαιοελληνικά και ρωμαϊκά αγάλματα και η δεύτερη αριστουργήματα της ασσυριακής τέχνης.

Αυτά τα πολύτιμα εκθέματα προστατεύονται πλέον από τα στοιχεία της φύσης μόνο με ένα μουσαμά που καλύπτει τον φεγγίτη της οροφής έχοντας τοποθετηθεί εκεί όπου υποτίθεται θα έπρεπε να βρίσκονται πάνελ ενισχυμένου γυαλιού.

Κατά την επίσκεψη της συντάκτριας του δημοσιεύματος σε αυτές τις αίθουσες στις 23 Ιανουαρίου, ημέρα με σφοδρή καταιγίδα στο Λονδίνο, τα πανιά αυτά τινάζονταν με βία λόγω των ισχυρών ανέμων και της βροχής.

Μάλιστα στην αίθουσα με τα ασσυριακά εκθέματα το πανί ήταν σκισμένο, με τον ουρανό ξεκάθαρα ορατό.

Προφανώς για να ελεγχθεί η θερμοκρασία λόγω αυτής της κατάστασης, η συντάκτρια επισημαίνει ότι σε αυτές τις αίθουσες έχουν τοποθετηθεί μεγάλες θερμάστρες εδάφους.

Τέτοιου είδους βιομηχανικές θερμάστρες εδάφους βρίσκονται και στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, που απέχει μόνο κάποιες δεκάδες μέτρα.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως όλες αυτές οι αίθουσες βρίσκονται στη δυτική πτέρυγα του Βρετανικού Μουσείου, δηλαδή την πιο παλαιά κατασκευή που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει πει στο Artnet πως τα γυάλινα πάνελ της οροφής δεν θα αντικατασταθούν παρά μόνο στο πλαίσιο των ευρύτερων εργασιών ανακαίνισης της πτέρυγας, κάτι που προβλέπεται στο σχέδιο ριζικής ανάπλασης του μουσείου.

Με υπολογιζόμενο κόστος τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου λιρών, η ανάπλαση αυτή έχει καθυστερήσει, με τις πληροφορίες του Artnet να τοποθετούν την έναρξη των μεγάλων εργασιών στο τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2025. Την προσεχή άνοιξη αναμένεται να διεξαχθεί διαγωνισμός για τον αρχιτέκτονα που θα σχεδιάσει τον εκσυγχρονισμό της δυτικής πτέρυγας.

Στην απάντησή του το Βρετανικό Μουσείο αναφέρει επίσης πως έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι η οροφή απαιτεί «πλήρη αντικατάσταση», κάτι που θα γίνει στο πλαίσιο της ριζικής ανακαίνισης.

«Για την ώρα έχουν εφαρμοστεί προσωρινά μέτρα σε ορισμένες αίθουσες για να προστατεύονται από εισροή υδάτων η συλλογή, οι επισκέπτες μας και το προσωπικό, μέχρι να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες», συμπλήρωσε εκπρόσωπος του μουσείου.

Όπως σημειώνει το Artnet, το ερώτημα είναι αν οι αίθουσες αυτές θα αντέξουν ακόμα έναν χρόνο.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετά περιστατικά εισροής υδάτων από τη βροχή στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με το Artnet να σημειώνει την αντίδραση της Ελληνίδας υπουργού Πολιτισμού που είχε κάνει λόγο για ενίσχυση της δίκαιης απαίτησης για μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα.

Παρατίθεται δε και η αντίδραση της Λίνας Μενδώνη μετά από την πρόσφατη επίδειξη μόδας στην αίθουσα των Γλυπτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.