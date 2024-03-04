Οι συντηρητικοί που έχουν την εξουσία στο Ιράν κέρδισαν όπως αναμενόταν τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από ρεκόρ αποχής.

Τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή ανήλθε σε 41% -- το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση.

Συνολικά "25 εκατομμύρια" των 61 εκατομμυρίων ψηφοφόρων "συμμετείχαν, δηλαδή ένα ποσοστό 41%", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό.

Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος του 42,57%, που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στις προηγούμενες εκλογές του 2020, οι οποίες είχαν διεξαχθεί στην αρχή της κρίσης της Covid.

Η συμμετοχή ήταν επομένως η χαμηλότερη σε βουλευτικές εκλογές που έχει καταγραφεί μετά την επανάσταση του 1979, με φόντο τις εκκλήσεις για αποχή μετά τον αποκλεισμό πολλών μετριοπαθών ή μεταρρυθμιστών υποψηφίων πριν από τις εκλογές.

Οι Ιρανοί κλήθηκαν να ανανεώσουν τα 290 μέλη του μονοθάλαμου Κοινοβουλίου και τα 88 μέλη της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, αρμόδιας να ορίσει τον ανώτατο ηγέτης της χώρας.

Ο Βαχιντί εξέφρασε ικανοποίηση που "παρά την ισχυρή προπαγάνδα και τους πρωτοφανείς εχθρούς και τη χρήση όλων των εργαλείων για να αποθαρρυνθούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν, παρά τα οικονομικά προβλήματα, ο λαός επέδειξε μια υπέροχη κινητοποίηση".

Ο υπουργός Εσωτερικών κατήγγειλε επίσης "αρνητικές δυνάμεις, εκ των οποίων υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές ομάδες" ότι προσπάθησαν να "υπονομεύουν την ασφάλεια" των εκλογών χωρίς να το καταφέρουν. Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για τους "εχθρούς" αυτούς. Όμως ο ανώτατος ηγέτης, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ουάσινγκτον είχε αναφέρει την Πέμπτη ότι οι εκλογές αυτές δεν ήταν ούτε "ελεύθερες" ούτε "δίκαιες".

Η συμμετοχή ήταν το κύριο διακύβευμα των εκλογών αυτών, καθώς θεωρούνταν τεστ για την κυβέρνηση γιατί είναι οι πρώτες μετά το μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης που συγκλόνισε τη χώρα έπειτα από τον θάνατο τον Σεπτέμβριο του 2022 της νεαρής Μαχσά Αμινί. Η 22χρονη Αμινί συνελήφθη για τη μη τήρηση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας και πέθανε ενώ τελούσε υπό κράτηση.

- "Οι μεταρρυθμιστές μειοψηφούν σημαντικά" -

Ο μεγαλύτερος συνασπισμός μεταρρυθμιστικών κομμάτων, το Μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, είχε ανακοινώσει την άρνησή του να συμμετάσχει σε αυτές τις "εκλογές που στερούνται σημασίας" μετά τον αποκλεισμό πολλών υποψηφίων του.

Λόγω του μποϊκοτάζ αυτού, το επόμενο κοινοβούλιο θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο διαφόρων συντηρητικών και υπερσυντηρητικών κομμάτων που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος εξελέγη το 2021. Ο αριθμός των μεταρρυθμιστών ή κεντρώων βουλευτών αναμένεται να είναι μικρότερος από 45, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετριοπαθών εφημερίδων.

Η πλειοψηφία είναι υπέρμαχος μιας σκληρής γραμμής όσον αφορά τις αξίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της αυστηρότητας απέναντι σε δυτικές χώρες, κυρίως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δύο χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν.

Η σύνθεση του κοινοβουλίου θα γίνει γνωστή μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο, για τις 45 από τις 290 έδρες, καθώς οι υποψήφιοι δεν έλαβαν αρκετές ψήφους.

Στη Συνέλευση των εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από 88 θρησκευτικούς λογίους, θα συνεχίσουν να επικρατούν οι συντηρητικοί, καθώς μετριοπαθείς υποψήφιοι αποκλείστηκαν όπως ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ροχανί. Η Συνέλευση θα κληθεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κατά την οποία θα οριστεί ο νέος ανώτατος ηγέτης, σε περίπτωση θανάτου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που είναι 84 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

