Η σορός ενός παιδιού, τα χαρακτηριστικά του οποίου μοιάζουν με την περιγραφή ενός κοριτσιού 4 ετών, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού το Σάββατο στη νοτιοανατολική Γαλλία, εντοπίστηκε σήμερα και οι έρευνες συνεχίζονται για την ανεύρεση του αδελφού της ηλικίας 13 ετών, έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

Η σορός του άνδρα που εντοπίστηκε χθες από την αστυνομία επιβεβαιώθηκε πως είναι εκείνη του πατέρα των δύο παιδιών, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Ο απολογισμός των σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν τη νοτιοανατολική Γαλλία το Σαββατοκύριακο ανέρχεται πλέον στους έξι νεκρούς, εκ των οποίων οι πέντε παρασύρθηκαν από χειμάρρους στον Γκαρ και ένας 80χρονος εντοπίστηκε χθες στον ποταμό Ερό.

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν το βράδυ του Σαββάτου από ορμητικά νερά, ενώ επέβαιναν στο αυτοκίνητο των γονιών τους, οι οποίοι επιχείρησαν να διασχίσουν μια γέφυρα στον Γκαρντόν. Όμως, το όχημά τους έπεσε στον ποταμό.

Η μητέρα των παιδιών, ηλικίας 40 ετών, διασώθηκε, προτού το αυτοκίνητο παρασυρθεί.

Σήμερα, τα νερά του ποταμού έχουν υποχωρήσει και η στάθμη του Γκαρντόν προσεγγίζει τα συνηθισμένα επίπεδά της για αυτήν την περίοδο του έτους, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση των ερευνών σε περιοχές που παραμένουν πλημμυρισμένες.

Ένας άνδρας αγνοείται επίσης από το Σάββατο στο γειτονικό διαμέρισμα του Αρντές. Σύμφωνα με μία πηγή της αστυνομίας, επρόκειτο για τον υπεύθυνο μια μικρής υδροηλεκτρικής μονάδας που είχε πάει να ελέγξει τις εγκαταστάσεις της.

Στην Ισπανία, τρεις άνθρωποι που παρασύρθηκαν από κύματα αγνοούνται μετά την κακοκαιρία, έγινε χθες γνωστό από τις αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για να τους βρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

