Κινεζικά και ρωσικά πλοία εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Ιράν προκειμένου να συμμετάσχουν σε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Watch: A video released by the Russian Defense Ministry shows what it says are the joint navy drills by Russia, China, and Iran in the Gulf of Oman. #Russia #China #Iran



Read more: https://t.co/yCXmB0uyKE pic.twitter.com/i2KSOg1paJ March 12, 2024

Τα γυμνάσια αναμένεται "να αρχίσουν το βράδυ της Τρίτης [σ.σ. απόψε] στον βόρειο Ινδικό ωκεανό", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των γυμνασίων, ο Ιρανός υποναύαρχος Μοσταφά Τατζοντινί, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους διοικητές των ρωσικών και κινεζικών μονάδων.

Η Κίνα ανέπτυξε το αντιτορπιλικό εκτόξευσης πυραύλων Urumqi, τη φρεγάτα εκτόξευσης πυραύλων Linyi και το πλοίο ανεφοδιασμού Dongpinghu.

Chinese ships participating in the 2024 Security Bond drills reached Chabahar, Iran on Mar 11, joining Iranian & Russian vessels for joint exercises.The Chinese Defense Ministry stated that drills near the Gulf of Oman would occur from Mar 11-15,involving China, Iran, and Russia. pic.twitter.com/XFRxpwGf5x — Global Times (@globaltimesnews) March 12, 2024

Η Ρωσία δήλωσε ότι ένα απόσπασμα πλοίων του στόλου του Ειρηνικού, με επικεφαλής το καταδρομικό Varyag, έφθασε χθες, Δευτέρα, στο λιμάνι Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Η έναρξη των γυμνασίων συμπίπτει με την έναρξη του ραμαζανιού, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του πολέμου του εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Οι τρεις χώρες εξήγησαν πως τα γυμνάσια έχουν σκοπό να διασφαλίσουν από κοινού την περιφερειακή ασφάλεια και τη ναυτική οικονομική δραστηριότητα.

Έχοντας την κοινή βούληση να εναντιωθούν σε αυτό που παρουσιάζουν ως αμερικανική ηγεμονία, οργάνωσαν τον Μάρτιο του 2023 κοινά γυμνάσια στην περιοχή.

Οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη διαταράσσουν τη θαλάσσια κυκλοφορία εξαπολύοντας από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον πλοίων, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου το Ισραήλ είναι σε πόλεμο εναντίον της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

