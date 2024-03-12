Λογαριασμός
Στον Κόλπο του Ομάν ο ρωσικός και ο κινεζικός στόλος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα κοινά γυμνάσια Ιράν, Ρωσίας και Κίνας αναμένεται να αρχίσουν απόψε στον βόρειο Ινδικό ωκεανό

Κινεζικά και ρωσικά πλοία εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Ιράν προκειμένου να συμμετάσχουν σε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τα γυμνάσια αναμένεται "να αρχίσουν το βράδυ της Τρίτης [σ.σ. απόψε] στον βόρειο Ινδικό ωκεανό", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των γυμνασίων, ο Ιρανός υποναύαρχος Μοσταφά Τατζοντινί, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους διοικητές των ρωσικών και κινεζικών μονάδων.

Η Κίνα ανέπτυξε το αντιτορπιλικό εκτόξευσης πυραύλων Urumqi, τη φρεγάτα εκτόξευσης πυραύλων Linyi και το πλοίο ανεφοδιασμού Dongpinghu.

Η Ρωσία δήλωσε ότι ένα απόσπασμα πλοίων του στόλου του Ειρηνικού, με επικεφαλής το καταδρομικό Varyag, έφθασε χθες, Δευτέρα, στο λιμάνι Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Η έναρξη των γυμνασίων συμπίπτει με την έναρξη του ραμαζανιού, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του πολέμου του εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Οι τρεις χώρες εξήγησαν πως τα γυμνάσια έχουν σκοπό να διασφαλίσουν από κοινού την περιφερειακή ασφάλεια και τη ναυτική οικονομική δραστηριότητα.

Έχοντας την κοινή βούληση να εναντιωθούν σε αυτό που παρουσιάζουν ως αμερικανική ηγεμονία, οργάνωσαν τον Μάρτιο του 2023 κοινά γυμνάσια στην περιοχή.

Οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη διαταράσσουν τη θαλάσσια κυκλοφορία εξαπολύοντας από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον πλοίων, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου το Ισραήλ είναι σε πόλεμο εναντίον της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

