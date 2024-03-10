Γαλλία: Επτά αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις

Επτά άνθρωποι αγνοούνται στη νοτιοανατολική Γαλλία, μεταξύ αυτών δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας, οι περισσότεροι εκ των οποίων παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν με αυτοκίνητο γέφυρες πάνω από ποταμούς που είχαν υπερχειλίσει, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Μια τετραμελής οικογένεια, μεταξύ τους δύο παιδιά ηλικίας 4 και 13 ετών, παρασύρθηκε από χειμάρρους, καθώς επιχειρούσε να διασχίσει με αυτοκίνητο, γύρω στις 23.30 το Σάββατο, μια πλημμυρισμένη γέφυρα, στο Γκαρντόν α Ντιόν, βόρεια της Νιμ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου ο Φρεντερίκ Λουαζό, γενικός γραμματέας της περιφέρειας.

Οι αρχές αναζητούν σήμερα τον πατέρα της οικογένειας και τα δύο παιδιά. Η μητέρα, μια 40χρονη που επέβαινε επίσης στο αυτοκίνητο, εντοπίστηκε από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ο ίδιος.

Στο Ντιόν, σήμερα, ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από το χωριό και τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Γκαρ, που υπερχείλισε, την ώρα που δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούσαν έρευνες στο έδαφος, με τη βοήθεια ντρόουν και σκύλων, προκειμένου να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Λίγο μετά τις 5 το πρωί τοπική ώρα, οι υπηρεσίες διάσωσης ενημερώθηκαν από δύο επιβάτες αυτοκινήτου ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προτού χάσουν την επαφή με εκείνους, στο Γκουνταργκές, στο διαμέρισμα του Γκαρ. Περίπου 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή έξι διασωστών ορμητικών νερών, ένα ντρόουν και ένα ελικόπτερο της υπηρεσίας Πολιτικής Ασφαλείας πραγματοποιούν έρευνες για τους αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες, ηλικίας 47 και 50 ετών, που μετέβαιναν στην Ισπανία.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου, βελγικής υπηκοότητας, αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, αφότου επιχείρησε με το όχημα να διασχίσει μια πλημμυρισμένη γέφυρα γύρω στις 18.45 τοπική ώρα στο Γκανιέρ (Γκαρ) κι ενώ τον δρόμο είχε κλείσει ο δήμος κι ένας αστυνομικός είχε ζητήσει ευθέως από τον οδηγό να μην περάσει από το σημείο.

Στο γειτονικό διαμέρισμα Αρντές, ένας άνδρας επίσης αγνοείται από χθες το βράδυ στο χωριό Σεν Μαρτέν ντε Βαλαμάς, αφότου ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, με τις έρευνες να συνεχίζονται και σήμερα, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Το Γκαρ και άλλα έξι διαμερίσματα τέθηκαν χθες σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που συνδέονται με την καταιγίδα Monica, η οποία σάρωσε ένα μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

