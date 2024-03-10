Επιστρέφει το «ελληνικό καλοκαίρι» των Γερμανών: Χρονιά - ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό

Το ελληνικό καλοκαίρι παραμένει «γερμανικό όνειρο» και η φετινή χρονιά φαίνεται ότι θα το επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά. Εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών φορέων μιλούν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και προβλέπουν μια χρονιά - ρεκόρ για την Ελλάδα, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός παγκοσμίως. Παρά την οικονομικά δύσκολη συγκυρία, οι Γερμανοί επενδύουν φέτος περισσότερο χρόνο και χρήμα στις διακοπές τους, ενώ έδαφος κερδίζουν από τη μια πλευρά οι παροχές πολυτελείας και από την άλλη οι επιλογές «all inclusive». Επιπλέον, έπειτα από τρία χρόνια αβεβαιότητας, επιστρέφει και ο γερμανικός έγκαιρος προγραμματισμός.

Σύμφωνα με τρέχουσα έρευνα της εταιρίας ερευνών αγοράς GfK, το 79% (+2 από το 2023) των Γερμανών δηλώνει ότι θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές, ενώ το 25% σκοπεύει να ξοδέψει φέτος «σημαντικά περισσότερα» για τις διακοπές του από ό,τι το 2023. Το 2024, αναδεικνύεται στην ίδια έρευνα, οι κρατήσεις που γίνονται τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μήνες νωρίτερα θα είναι περισσότερες από ποτέ. Οι ταξιδιώτες που έχουν ήδη κλείσει τις καλοκαιρινές διακοπές τους είναι κατά 24% περισσότεροι από πέρυσι. «Οι Γερμανοί θέλουν να ταξιδεύουν και ταξιδεύουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων (DRV) Νόρμπερτ Φίμπιγκ στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ΙΤΒ που ολοκληρώθηκε προχθές στο Βερολίνο. Η ίδια η φετινή ΙΤΒ αποδεικνύει πόσο έχει ενισχυθεί το ενδιαφέρον για ταξίδια: Περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες σε τρεις ημέρες, 5.500 εκθέτες από 170 χώρες - ανάμεσά τους ακόμη και το Ιράκ και το Αφγανιστάν -, 24.000 συμμετέχοντες σε πάνελ και παρουσιάσεις, 3.200 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, 300 ταξιδιωτικοί μπλόγκερ και περισσότεροι από 80 υπουργοί Τουρισμού.

Νέο Ρεκόρ για τους Γερμανούς και για την Ελλάδα - Ανθεκτική η Ρόδος

Οι Γερμανοί θεωρούνταν πάντα «πρωταθλητές» στα ταξίδια. Το 2023 ξόδεψαν 79 δισεκατομμύρια ευρώ για διακοπές κάθε είδους και φέτος εκτιμάται ότι το ρεκόρ θα καταρριφθεί. Ο Άαγκε Ντύνχαουπτ, Διευθυντής Επικοινωνίας της Κεντρικής Περιφέρειας της TUI, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι για τον Όμιλό του στην Ελλάδα, το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Οι κρατήσεις σημειώνουν ήδη διψήφιο ποσοστό αύξησης από πέρυσι και η Κρήτη, αγαπημένος προορισμός των Γερμανών, έρχεται τρίτη σε ζήτηση μετά την Μαγιόρκα και την Αττάλεια. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε υψηλό επίπεδο προθυμίας και αναμένουμε μια πολύ δυνατή σεζόν. Τα πακέτα διακοπών παραμένουν μακράν η δημοφιλέστερη επιλογή, κυρίως επειδή οι νεότεροι προτιμούν την ασφάλεια του προϋπολογισμού των εξόδων τους», προσθέτει ο κ. Ντύνχαουπτ. Το στέλεχος της TUI τονίζει ακόμη ότι οι πυρκαγιές της προηγούμενης χρονιάς στην Ρόδο δεν έχουν επηρεάσει τη ζήτηση για το νησί. Άλλωστε, όπως υπογραμμίζει και ο γερμανικός ταξιδιωτικός κολοσσός, επιλέγοντας τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο στα TUI Global Hotel Awards, βράβευσε φέτος για ακόμη μια φορά το Lindos Blue Luxury Hotel & Suites στα Βλυχά της Λίνδου και το TUI Blue Atlantica Imperial στα Κολύμπια.

Το ίδιο δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο Μίχαελ Κούνκελ, επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας για τις εταιρίες DERTOUR και ITS: «Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη ζήτηση για την Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2024 και η Ρόδος δεν αποτελεί εξαίρεση. Συγκαταλέγεται πάντα μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών ταξιδιωτικών προορισμών». Συνολικά, σύμφωνα με τον Νόρμπερτ Φίμπιγκ της DRV, το μερίδιο πωλήσεων στην ανατολική Μεσόγειο θα αυξηθεί από 36% το 2019 σε 44% φέτος. «Παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πέρυσι, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Τουρκία», σχολίασε. Στην συνολική κατάταξη αυτή τη στιγμή, ο πρώτος προορισμός καλοκαιρινών διακοπών για τους Γερμανούς είναι η Τουρκία, ακολουθεί η Ισπανία, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα και η πεντάδα συμπληρώνεται από την Αίγυπτο, η οποία φέτος θα είναι κατά 10% φθηνότερη και την Πορτογαλία. Ακολουθούν η Ιταλία, η Τυνησία, η Βουλγαρία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία, σύμφωνα με την DRV, εξαργυρώνουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναδεικνύονται πλέον ως προορισμός για όλον τον χρόνο και όχι μόνο για τους χειμερινούς μήνες. Καταγράφουν μάλιστα φέτος τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης από όλους τους προορισμούς, με 47%.

Για την DERTOURS η Ελλάδα είναι φέτος ο κορυφαίος θερινός προορισμός για διακοπές σε μικρή και μεσαία απόσταση. Ακολουθούν η Τουρκία, η Ισπανία, η Τυνησία και η Αίγυπτος. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της εταιρίας Ίνγκα Σβερ, το 1/3 των πελατών τους επιλέγει φέτος ξενοδοχείο πέντε αστέρων, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που θέλουν τον τουρισμό πολυτελείας σε άνθηση. Ταυτόχρονα, διευκρινίζει ο διευθύνων σύμβουλος της DERTOUR International Λέιφ Βάζε Λάρσεν, «βλέπουμε ότι η πολυτέλεια μπορεί να ορίζεται και με άλλους τρόπους, με διακοπές στη φύση, διακοπές ευεξίας ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος». Γενικότερα, γίνεται πλέον όλο και πιο ισχυρή η διάθεση για εξατομικευμένες διακοπές υψηλού επιπέδου, προσθέτει.

Μετά την πανδημία, η οποία, σύμφωνα με το σύνολο των τουριστικών φορέων, έχει πλέον πάψει να αποτελεί εμπόδιο για τον προγραμματισμό διακοπών, επιστρέφει και η διάθεση για μακρινά ταξίδια. Παρότι οι Γερμανοί παραδοσιακά δεν ταξιδεύουν πολύ μακριά το καλοκαίρι, φέτος το επιλέγουν 26% περισσότεροι από πέρυσι. Οι κορυφαίοι προορισμοί σε ζήτηση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ, η Ναμίμπια, η Ιαπωνία, η Σρι Λάνκα και η Αυστραλία. «Τα μακρινά ταξίδια επιστρέφουν, αλλά δεν έχουν φθάσει ακόμη την παλιά τους δυναμική», σημειώνει ο κ. Φίμπιγκ.

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Το μέτρο και η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας»

Η φετινή ΙΤΒ, η οποία σηματοδότησε τη δυναμική επιστροφή του κλάδου μετά την πανδημία του κορονοϊού, ήταν και γεμάτη ιδιαιτερότητες. Η ανάγκη για βιωσιμότητα και στις διακοπές καταγράφεται πλέον όλο και πιο έντονα. Σε αυτό εστίασε και η ελληνίδα υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τη συμμετοχή της στην Έκθεση. «Ενδιαφερόμαστε να ανοίξουμε έναν νέο κύκλο στον ελληνικό τουρισμό, με το μέτρο, την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Επενδύουμε στην ποιότητα, στη βιωσιμότητα, στην αναβάθμιση των υποδομών και στο ανθρώπινο δυναμικό», τόνισε. Το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΙΤΒ ανέδειξε κυρίως το ζήτημα της κλιματικής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας, στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στο επίκεντρο και της παρουσίας στην ΙΤΒ της φετινής τιμώμενης χώρας, του Ομάν. Είναι ενδεικτικό ότι το 2023 το σουλτανάτο υποδέχθηκε τέσσερα εκατομμύρια τουρίστες, κατά 22% περισσότερους από το 2022, με έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα και το πολιτιστικό προϊόν του.

«Παρόλη την ευφορία και τις θετικές προβλέψεις, οι συμμετέχοντες στην ΙΤΒ είχαν πάντα στο μυαλό τους τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία. Το «Μαζί» που ήταν φέτος το σλόγκαν της Έκθεσης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο με από κοινού δράσεις μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε», δήλωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της «Messe Berlin», διοργανωτή της ΙΤΒ, Μάριο Τομπίας ανοίγοντας τις πύλες της ΙΤΒ.

Τους τελευταίους μήνες, στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήρθε να προστεθεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας περαιτέρω τις «ευαίσθητες» περιοχές και την ανασφάλεια. Η Ουκρανία, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη ήταν πάντως παρούσες στην Έκθεση. Το Ισραήλ μάλιστα ζήτησε να αρθούν οι ταξιδιωτικές οδηγίες για τη χώρα και κάλεσε τους τουρίστες να επιστρέψουν.

Η Κύπρος, η οποία είχε το Ισραήλ ως δεύτερη χώρα προέλευσης των επισκεπτών της μετά τη Βρετανία, θα αντιμετωπίσει φέτος ακόμη μια πρόκληση μετά την απώλεια των ρώσων τουριστών. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστας Κουμής, εξέφρασε παρόλα αυτά την αισιοδοξία του, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι τώρα μηνύματα είναι θετικά. Η Κύπρος, με νέα στρατηγική, προσπαθεί εκτός από προορισμός «ήλιου και θάλασσας» να καθιερωθεί τώρα και για τις ευκαιρίες ορεινού, αθλητικού τουρισμού και τουρισμού περιπέτειας.

«Παρούσα» και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ΙΤΒ επισφράγισε όμως και την ανάδειξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του Τουρισμού. Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν δεκάδες εφαρμογές της που αφορούσαν κυρίως κρατήσεις, αλλά και την ασφάλεια και την λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων. «Είναι πλέον σαφές ότι κανένας οργανισμός ή εταιρία δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Booking Holdings, Γκλεν Φόγκελ, εκτιμώντας ότι η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες περισσότερο από τους ανθρώπους στον σχεδιασμό των ταξιδιών. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού επισημάνθηκε άλλωστε ως το σημαντικότερο πρόβλημα του κλάδου παγκοσμίως.

Το βέβαιο είναι ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στη φετινή γιορτή του Τουρισμού στο Βερολίνο επέστρεψαν στην πατρίδα τους με αισιόδοξα μηνύματα, έπειτα από μια τριετία που δοκίμασε τον κλάδο όσο ποτέ. Ειδικά για τους Ευρωπαίους, ο κ. Τομπίας είπε χαρακτηριστικά ότι «ούτε ο πληθωρισμός ούτε οι υψηλές τιμές ενέργειας φαίνονται να κάμπτουν την ζήτηση» και με αυτό το μήνυμα έδωσε ραντεβού για την ΙΤΒ του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

