Λονδίνο: Άνδρας έριξε αυτοκίνητο στην πύλη του Μπάκινγχαμ και συνελήφθη

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνελήφθη άνδρας, αφότου όχημα έπεσε πάνω στις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, στην καρδιά του Λονδίνου.

Σε θολές εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα αυτοκίνητο στις μπροστινές πύλες του παλατιού. Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν τις δηλώσεις αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε πως άκουσε «έναν μεγάλο κρότο».

Dramatic moment car crashes into Buckingham Palace gates as armed police yell 'keep your hands on your head' as driver is arrested https://t.co/59fnf1nBwn pic.twitter.com/939NGHikWR — Daily Mail Online (@MailOnline) March 10, 2024

Η αστυνομία έκανε γνωστό πως το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

«Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν άνδρα στο σημείο με την κατηγορία της φθοράς ξένης περιουσίας. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς» επισήμανε η αστυνομία του Λονδίνου σε ανακοίνωση. «Οι έρευνες συνεχίζονται για να καθοριστούν οι συνθήκες».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε πως κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν βρισκόταν εντός των ανακτόρων τη στιγμή του περιστατικού και ότι πραγματοποιούνται εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών στις πύλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

