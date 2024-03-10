Η αστυνομία στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας πραγματοποιεί έρευνες αναζητώντας έξι ανθρώπους, που αγνοούνται αφότου αναχώρησαν από την πόλη Τσερμάτ στις Άλπεις για να κάνουν ορειβατικό σκι.

Τα ίχνη των σκιέρ χάθηκαν κοντά στο όρος Τετ Μπλανς χθες στο μονοπάτι Τσερμάτ- Αρόλα, κοντά στο όρος Μάτερχορν, που εκτείνεται μεταξύ των συνόρων Ελβετίας-Ιταλίας, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

«Οι καιρικές συνθήκες είναι αυτή τη στιγμή πολύ άσχημες, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις των ομάδων έκτακτης ανάγκης πολύ δύσκολες», επισήμανε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους έξι αγνοούμενους.

Η πόλη Τσερμάτ είναι ένα δημοφιλές χιονοδρομικό θέρετρο και προσελκύει τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

