Συνελήφθη το άτομο που απειλούσε να ανατιναχθεί σε κτίριο του ιρανικού προξενείου το οποίο βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή, σύμφωνα με το Reuters, το Europe 1 και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στρατιώτες φρουροί, η BRI (επιλεκτική μονάδα επέμβασης της αστυνομίας) και πολυάριθμοι πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο. Ο άνδρας σύμφωνα με το Europe 1, ήταν κρυμμένος στην πρεσβεία παρουσία του Ιρανού πρέσβη και φέρεται να φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, να ήταν εξοπλισμένος με αντικείμενο που μοιάζει με χειροβομβίδα και να απειλούσε να την ενεργοποιήσει.

«Αυτόπτης μάρτυρας είδε έναν άνδρα να εισέρχεται εκεί κρατώντας μια χειροβομβίδα ή ένα γιλέκο με εκρηκτικά», σύμφωνα με πηγή από την αστυνομική διεύθυνση.

«Ο αρχηγός της αστυνομίας (του Παρισιού) Λοράν Νουνιέζ έχει κινητοποιήσει την BRI», μία επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε ότι το προξενείο υπέβαλε «αίτημα για επέμβαση».

🚨#BREAKING: Iranian Embassy in Paris: A man equipped with an explosive belt allegedly entered the building pic.twitter.com/OgJ2EArQWr — World Source News 24/7 (@Worldsource24) April 19, 2024

BREAKING: French police have cordoned off the Iranian consulate in Paris where a man explosives is threatening to blow himself up - reports



pic.twitter.com/GZ9W03fn6b — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 19, 2024

Ως μέτρο ασφαλείας και με εντολή του αρχηγείου της αστυνομίας του Παρισιού, οι γραμμές 6 και 9 του μετρό διακόπηκαν και η περιοχή αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η πρεσβεία που επικοινώνησε με τη νομαρχία του Παρισιού για να αναφέρει την παρουσία του ατόμου και ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας.

Paris : un homme retranché dans un bâtiment au niveau du consulat d'Iran menace de se faire exploser https://t.co/oBPsbdgujG — Europe 1 (@Europe1) April 19, 2024

A man equipped with an explosive belt is said to have entered the Iranian embassy in the 16th arrondissement of Paris. The BIS goes there#Iran #Paris pic.twitter.com/h3UPsT7iHX — WorldNews (@FirstWorldNewss) April 19, 2024

Πηγή: skai.gr

