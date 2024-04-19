Λογαριασμός
Άνδρας απειλούσε να ανατιναχτεί στο ιρανικό προξενείο στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή - Ο άνδρας που συνελήφθη φέρεται να φορούσε ζώνη με εκρηκτικά και να είναι εξοπλισμένος με αντικείμενο που μοιάζει με χειροβομβίδα

UPDATE: 15:51
ιρανικό προξενείο στο Παρίσι

Συνελήφθη το άτομο που απειλούσε να ανατιναχθεί σε κτίριο του ιρανικού προξενείου το οποίο βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή, σύμφωνα με το Reuters, το Europe 1 και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στρατιώτες φρουροί, η BRI (επιλεκτική μονάδα επέμβασης της αστυνομίας) και πολυάριθμοι πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο. Ο άνδρας σύμφωνα με το Europe 1, ήταν κρυμμένος στην πρεσβεία παρουσία του Ιρανού πρέσβη και φέρεται να φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, να ήταν εξοπλισμένος με αντικείμενο που μοιάζει με χειροβομβίδα και να απειλούσε να την ενεργοποιήσει.

«Αυτόπτης μάρτυρας είδε έναν άνδρα να εισέρχεται εκεί κρατώντας μια χειροβομβίδα ή ένα γιλέκο με εκρηκτικά», σύμφωνα με πηγή από την αστυνομική διεύθυνση.

«Ο αρχηγός της αστυνομίας (του Παρισιού) Λοράν Νουνιέζ έχει κινητοποιήσει την BRI», μία επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε ότι το προξενείο υπέβαλε «αίτημα για επέμβαση».

Ως μέτρο ασφαλείας και με εντολή του αρχηγείου της αστυνομίας του Παρισιού, οι γραμμές 6 και 9 του μετρό διακόπηκαν και η περιοχή αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η πρεσβεία που επικοινώνησε με τη νομαρχία του Παρισιού για να αναφέρει την παρουσία του ατόμου και ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας. 

