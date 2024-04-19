Η παγκόσμια οργάνωση χάκερς Anonymous εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα Παρασκευή δηλώνοντας ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση στον Ισραηλινό Στρατό (IDF) και σύμφωνα με πληροφορίες απέσπασε 250.000 στρατιωτικά έγγραφα.

Η οργάνωση αναφέρει ότι απέκτησε πρόσβαση στον έλεγχο δεδομένων 20 gigabyte, που περιλαμβάνει περισσότερα από 233.000 έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF, αρχείων Word, παρουσιάσεων PowerPoint και πολλά άλλα.

The hacker organization Anonymous issued a statement on Friday stating that it has hacked into the @IDF and will reportedly showcase purported military documents, including PDFs, Word files, and PowerPoint presentations.https://t.co/AncQVZnFFm — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 19, 2024

Οι Anonymous παρουσιάζουν και βίντεο με αποσπάσματα από παρουσιάσεις PowerPoint που δείχνουν προσωπικό του IDF και διαφάνειες που φέρουν λογότυπα των τμημάτων του Γενικού Επιτελείου.

Η αυθεντικότητα των εγγράφων στο βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί, αναφέρει η Jerusalem Post.

IDF: Κανένας σοβαρός κίνδυνος, τακτική «ψυχολογικού πολέμου» από τους χάκερς

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών ασφαλείας των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, η πιθανότητα μιας πραγματικής παραβίασης στα αρχεία του IDF είναι ελάχιστη, υποδηλώνοντας μια πιθανή τακτική «ψυχολογικού πολέμου» από τους χάκερς.

«Τα συστήματα υπολογιστών του Ενόπλων Δυνάμεων είναι καλά ασφαλισμένα και διαβαθμισμένα σε διάφορα επίπεδα. Εάν συνέβη μια παραβίαση, είναι απίθανο η πρόσβαση να επεκταθεί απευθείας σε υπολογιστές του IDF. Αντίθετα, ενδέχεται να έχουν ληφθεί αρχεία από μη στρατιωτικούς υπολογιστές, παραβιάζοντας ενδεχομένως τους κανονισμούς» εκτιμούν οι ειδικοί του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.