Φειδωλή παραμένει η αντίδραση των ΗΠΑ μέχρι αυτή την ώρα, στάση που από πολλούς ερμηνεύεται ως απόφαση να πάρει αποστάσεις από τη σημερινή ισραηλινή επίθεση σε βάση του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, να αρνείται να απαντήσει εάν η Ουάσιγκτον είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. Την ίδια ώρα, αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και η στάση Αμερικανών αξιωματούχων, που ενώ επιβεβαιώνουν ότι έλαβαν ενημέρωση από το Ισραήλ, υιοθετούν ουδέτερη προσέγγιση χωρίς να εγκρίνουν ή να καταδικάζουν την αντεπίθεση.

Σε σχετική ερώτηση, ο Άντονι Μπλίνκεν αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η ισραηλινή αντεπίθεση σημειώθηκε εν γνώσει των ΗΠΑ και αντί αυτού περιορίστηκε στο να επαναλάβει «οι ΗΠΑ δεν έχουν εμπλακεί σε καμία επιθετική επιχείρηση».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Ισραήλ χτυπήθηκε από μια «άνευ προηγουμένου επίθεση» και ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο «να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ μπορεί να αμυνθεί».

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Λευκός Οίκος έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση που αντανακλά την επιθυμία των Αμερικανών αξιωματούχων να κρατήσουν απόσταση από την απόφαση του ισραήλ.

Αντίθετα, προσπάθησαν να καταστήσουν σαφές ότι η επιλογή ήταν αποκλειστικά του Ισραήλ.

Παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προέτρεψε σε αυτοσυγκράτηση σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου - υποδηλώνοντας ότι μια αντεπίθεση μπορεί να μην είναι απαραίτητη λόγω της επιτυχούς αναχαίτισης της ιρανικής επίθεσης, λίγοι στον Λευκό Οίκο πίστευαν ότι το Ισραήλ δεν θα έκανε τίποτα, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι ο λευκός Οίκος είχε ζητήσει από το Ισραήλ να ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα σχέδιά του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.