Ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τον Τζίμι Κίμελ με τον Αλ Πατσίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζεται από χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή μπέρδεψε τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ με τον Αλ Πατσίνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο σόου «Jimmy Kimmel Live», ο παρουσιαστής του talk show έκανε κριτική στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ περιγράφοντας αστειευόμενος τα υποτιθέμενα χρήματα που καταβλήθηκαν στην πρωταγωνίστρια ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς ως «νόμιμη δαπάνη».

Ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει στον Κίμελ με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά προσπαθώντας να το κάνει, κατάφερε να μπερδέψει τον παρουσιαστή των Όσκαρ με τον θρύλο της υποκριτικής, Αλ Πατσίνο σε ένα σχόλιο με πολλά λάθη.

«Ο ανόητος Τζίμι Κίμελ που δεν έχει συνέλθει ακόμα από την τρομερή του ερμηνεία και τη μεγάλη πτώση της τηλεθέασης ως παρουσιαστής των βραβείων Όσκαρ, ειδικά όταν έδειξε ότι πάσχει από TDS, κοινώς γνωστό ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο διαβάζοντας στον αέρα την ΑΛΗΘΕΙΑ μου για το πόσο κακή δουλειά έκανε εκείνο το βράδυ, λίγο πριν ανακοινώσει το μεγαλύτερο βραβείο όλων, "Ταινία της Χρονιάς"» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και συνέχισε: «...ξέχασε να πει τη διάσημη και υποχρεωτική φράση, «και ο νικητής είναι». Αντίθετα, τραύλιζε καθώς άνοιγε τον φάκελο. Γεννήθηκε για να μείνει στην Ιστορία της Τηλεόρασης ως ο Χειρότερος Οικοδεσπότης των Βραβείων της Ακαδημίας».

Ενώ ο Κίμελ ήταν ο οικοδεσπότης της 96ης τελετής απονομής των Όσκαρ, δεν ήταν εκείνος που ανακοίνωσε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Αυτός ο ρόλος ανατέθηκε στον βραβευμένο με Όσκαρ Αλ Πατσίνο. Ο ηθοποιός ανακήρυξε την ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν νικήτρια με κάπως αφύσικο τρόπο, αλλά αργότερα εξήγησε ότι η αβεβαιότητά του προκλήθηκε από μια αλλαγή στη μορφή του σόου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.