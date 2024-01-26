Ο Σαρλ Μισέλ δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αποσύρει την υποψηφιότητά του στις ευρωεκλογές του 2024, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Θα αφιερώσω όλες μου τις προσπάθειες στις τρέχουσες ευθύνες μου με σταθερή αποφασιστικότητα μέχρι να τελειώσουν. Θα είμαι πάντα ένθερμος υποστηρικτής μιας Ευρώπης που είναι δημοκρατική, ισχυρή, ενωμένη και κυρίαρχη της μοίρας της. Στο τέλος αυτής της εντολής, θα σκεφτώ τη φύση και την κατεύθυνση των μελλοντικών μου δεσμεύσεων», αναφέρει ο κ. Μισέλ.

Όπως επισημαίνει, η επιλογή του για υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές «έχει προκαλέσει την έντονη προσοχή και εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Είχα προβλέψει μερικά από αυτά, δεδομένης της πρωτοφανούς -κάποιοι θα έλεγαν τολμηρής- φύσης της προσέγγισής μου».

Προσθέτει ότι «αυτό οδήγησε επίσης σε ακραίες αντιδράσεις -όχι εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά εκτός αυτού- στην προοπτική να συμμετάσχω στις ευρωπαϊκές εκλογές, να συντομεύσω τη θητεία μου και να προωθήσω τη θητεία του διαδόχου μου κατά μερικούς μήνες».

«Δεν θέλω αυτή η απόφαση να μας αποσπάσει από την αποστολή μας ή να υπονομεύσει αυτόν τον θεσμό και το ευρωπαϊκό μας εγχείρημα ούτε να χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο για να διχάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να εργαστεί ακούραστα για την ευρωπαϊκή ενότητα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

