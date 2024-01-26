Νέο πυραυλικό χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ΄φέρονται να πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης την Παρασκευή το απόγευμα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία Ambrey, το δεξαμενόπλοιο Μαρλίν Λουάντα, χωρητικότητας 110 χιλιάδων τόνων, δέχθηκε πλήγμα από πύραυλο στην πέμπτη δεξαμενή του, με συνέπεια να ακολουθήσει μεγάλη έκρηξη και να τυλιχτεί στις φλόγες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία ασφαλίσεων Ambrey, στο τάνκερ έχει ξεσπάσει φωτιά, ωστόσο το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Δείτε φωτογραφία από το φλεγόμενο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα:

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν απόψε ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους προχώρησαν σε μια «επιχείρηση» εναντίον του «βρετανικού δεξαμενόπλοιου Marlin Luanda» στον κόλπο του Άντεν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού των Χούθι, τον Γιαχία Σαρέα, χρησιμοποιήθηκε «ένας αριθμός πυραύλων» και «το πλήγμα ήταν άμεσο».

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος vesselfinder αναφέρει ότι το τάνκερ Marlin Luanda φέρει σημαία των Νησιών Μάρσαλ και ο προορισμός του ήταν η Σιγκαπούρη.

Πηγή: skai.gr

