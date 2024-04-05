Ανησυχία στη Γερμανία. Περισσότεροι από 1.000 ύποπτοι ακροδεξιοί εξτρεμιστές στη Γερμανία ήταν γνωστό στο τέλος του 2022 ότι είχαν άδεια οπλοφορίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες.

Συνολικά 1.051 ύποπτοι ακροδεξιοί εξτρεμιστές--περί τα 400 μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» και άλλοι που απορρίπτουν τη νομιμότητα του γερμανικού κράτους--ήταν γνωστό ότι κατείχαν τουλάχιστον μία άδεια οπλοφορίας, σύμφωνα με την απάντηση της κυβέρνησης σε ερώτηση του αριστερού κόμματος Die Linke (Η Αριστερά), που είδε σήμερα το dpa.

Το κίνημα «Πολίτες του Ράιχ» είναι ένα συνονθύλευμα ανθρώπων που δεν αναγνωρίζουν το κράτος και θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση.

Η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας εκτιμά ότι περίπου 23.000 άνθρωποι σε όλη τη Γερμανία ανήκαν σε αυτή την κατηγορία το 2022.

Την ίδια χρονιά ανακλήθηκαν οι άδειες οπλοφορίας από 181 ύποπτους ακροδεξιούς εξτρεμιστές ή τις κατέθεσαν οι ίδιοι έπειτα από πιέσεις των αρχών.

Οι πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από την Bundestag.

Οριστικά στοιχεία για το 2023 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου νόμου για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα τον Ιανουάριο του περασμένου χρόνου έπειτα από τα επεισόδια της πρωτοχρονιά και τα σχέδια της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» για πραξικόπημα που αποκαλύφθηκαν.

Το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP), ελάσσων εταίρος στον κεντροαριστερό συνασπισμό του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία για τα όπλα και αντίθετα τάσσεται υπέρ της καλύτερης επιβολής του ισχύοντος νόμου.

Αναφορικά με το τέλος του 2021 η κυβέρνηση κατονόμασε 1.561 ακροδεξιούς εξτρεμιστές, περίπου 500 Πολίτες του Ράιχ και άλλους ακραίους που κατείχαν άδειες οπλοφορίας.

Ωστόσο, είχαν επισημάνει τότε ότι τα στοιχεία ποικίλαν συστηματικά εξαιτίας της "συνεχούς επικαιροποίησης των αντίστοιχων αρχείων δεδομένων στους φακέλους των αρχών προστασίας του Συντάγματος (η υπηρεσία πληροφοριών)".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

