Πέθανε ο Ιταλός αρχιτέκτονας και πρωτοπόρος στον σχεδιασμό του 20ου αιώνα Γκαετάνο Πέσε σε ηλικία 84 ετών.

Η είδηση δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στούντιό του στο Instagram σήμερα το πρωί.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του οραματιστή δημιουργού Γκαετάνο Πέσε. ⁠Κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών, ο Γκαετάνο έφερε επανάσταση στους κόσμους της τέχνης, του ντιζάιν, της αρχιτεκτονικής και των οριακών χώρων μεταξύ αυτών των κατηγοριών. Η πρωτοτυπία και η δυναμικότητά του δεν είχαν ανταγωνισμό.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, ο Γκαετάνο παρέμεινε θετικός, εύθυμος και πάντα περίεργος. Αφήνει πίσω τα παιδιά του, την οικογένειά του και όλους όσοι τον λάτρευαν. Η μοναδικότητα, η δημιουργικότητα και το ιδιαίτερο μήνυμά του ζουν μέσα από την τέχνη του» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Πέσε γεννήθηκε στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας το 1939. Ξεκίνησε το δημιουργικό του ταξίδι με πτυχίο Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας και τελικά έχτισε τη φήμη του δημιουργικού πολυμαθή γνωστού για την πειραματική χρήση χρώματος, σχήματος και υλικού, είτε στο σχεδιασμό επίπλων είτε σε κτίρια κατοικιών.

Τα χρόνια μεταξύ 1958 και 1963 συμμετείχε στη σχεδιαστική κολεκτίβα "Gruppo N". Γρήγορα ευθυγραμμίστηκε με το κίνημα Radical Design (Ριζοσπαστικό Ντιζάιν) ενώνοντας μια γενιά Ιταλών αρχιτεκτόνων που επαναστατούσαν ενάντια στη φονξιοναλιστική φύση του Μοντερνισμού του 20ού αιώνα, που έγινε κοινός τόπος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εμβληματική «θηλυκή» πολυθρόνα του Pesce - μια γεμάτη βολβώδης πολυθρόνα σε σχήμα μπάλας - που εναλλάξ αναφέρεται ως La Mamma, Big Mama, Donna και Up chair - συνεχίζει να εμπνέει τους ντιζάινερς, σχεδόν 50 χρόνια μετά τη δημιουργία της.

Το 2022 ήταν μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία για τον σχεδιαστή – με τις νέες συνεργασίες με την Cassina μέχρι τη δημιουργία του σκηνικού και των επίπλων για την επίδειξη της κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 του Bottega Veneta.

Στη φετινή Εβδομάδα Ντιζάιν στο Μιλάνο, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου, αναμενόταν να παρουσιάσει δυο μεγάλα πρότζεκτ, έκθεση με τίτλο «Nice to See You» στη Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη και μια εγκατάσταση σε συνεργασία με την πόλη του Μιλάνου στην Piazza San Pio XI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

