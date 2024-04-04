Κλινική δοκιμή νέων τεστ αίματος στο βρετανικό NHS για τον έγκαιρο εντοπισμό άνοιας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στον έγκαιρο εντοπισμό των πρωτεϊνών που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και συνιστούν ένδειξη μελλοντικής άνοιας αποσκοπούν δύο καινούριες κλινικές δοκιμές διαφόρων τεστ αίματος που θα προσφέρει σε 5.000 εθελοντές το βρετανικό σύστημα δημόσιας υγείας NHS.

Οι εργαστηριακές δοκιμές των αιματολογικών εξέτασεων, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον εντοπισμό ενδείξεων της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων τύπων άνοιας.

Με την έγκαιρη ανίχνευση των πρωτεϊνών αυτών, που αρχίζουν να συσσωρεύονται στον εγκέφαλο ακόμα και 20 χρόνια πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων, οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε περίθαλψη, δίκτυα υποστήριξης ή ακόμα και σε καινούρια φάρμακα κατά της νόσου.

Το κλινικό δοκιμαστικό πρόγραμμα θα διαρκέσει πέντε χρόνια.

Αυτή τη στιγμή στη Βρετανία σχεδόν ένας στους τρεις πάσχοντες από άνοια δεν λαμβάνουν ποτέ επίσημη διάγνωση. Μάλιστα μόνο το 2% των ασθενών υποβάλλεται στα υπάρχοντα ακριβή αλλά και πολύ ακριβά τεστ για τη νόσο Αλτσχάιμερ, δηλαδή είτε την εξειδικευμένη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ή την εξέταση γενετικού υλικού από τη σπονδυλική στήλη.

Η ομάδα της Οξφόρδης θα επικεντρωθεί στην ανίχνευση των «επικίνδυνων» πρωτεϊνών στο αίμα, αλλά και στον εντοπισμό άλλων δυνητικών βιοδεικτών που παραπέμπουν σε εκδήλωση άνοιας.

Θα εξετάσει επίσης κατά πόσο τα αιματολογικά τεστ μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό της άνοιας σε διάφορα στάδια.

Η ομάδα ερευνητών του UCL θα επικεντρωθεί στον βιοδείκτη p-tau217 που προδίδει τη νόσο Αλτσχάιμερ, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι δυνατή η διάγνωση της νόσου σε ασθενείς στα αρχικά στάδια άνοιας ή ακόμα και σε ανθρώπους με ήπια αλλά εντεινόμενα προβλήματα μνήμης.

