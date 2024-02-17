Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή στη φυλακή, τήρησαν σήμερα στο Μόναχο οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους.

«Για τις ιδέες του και για τον αγώνα του για την ελευθερία και κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, ο Ναβάλνι οδηγήθηκε ντε φάκτο στον θάνατο», είπε ο προεδρεύων, υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, ανοίγοντας τις εργασίες της G7, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Η Ρωσία πρέπει να ρίξει φως στον θάνατό του και να σταματήσει την απαράδεκτη καταπίεση των αντιφρονούντων», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

