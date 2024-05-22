Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τρίτη, μια μικρή πόλη στην Αϊόβα προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 12 τραυματίες, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος, μια γυναίκα στην κομητεία Άνταμς, αναφέρεται ότι έχασε τη ζωή του λόγω της καταιγίδας, ανακοίνωσε η ιατρική αξιωματούχος της κομητείας Λάιζα Μπράουν.

Επίσης στην κομητεία Άνταμς, τουλάχιστον τρεις ανεμογεννήτριες με ύψος καθεμιά όσο ένα κτίριο 25 ορόφων, έσπασαν στη μέση και μία έπιασε φωτιά, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό KCCI που συνδέεται με το δίκτυο CBS. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αρκετές άλλες αιολικές γεννήτριες υπέστησαν ζημιές στην κομητεία Αντέρ.

Εικόνες από την πόλη Γκρίνφιλντ δείχνουν πλήρη καταστροφή στην πορεία που ακολούθησε ο ανεμοστρόβιλος, με εντελώς κατεστραμμένα σπίτια, συντρίμμια παντού και μεγάλες ανεμογεννήτριες να κείτονται στο έδαφος.

«Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης», είπε ο λοχίας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Αϊόβα, στη διάρκεια βραδινής συνέντευξης Τύπου στο Γκρίνφιλντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί απ' αυτό τον ανεμοστρόβιλο».

Ο Ντίνκλα δεν ανακοίνωσε απολογισμό των νεκρών και δήλωσε ότι αριθμοί μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι πριν από σήμερα.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι στο Γκρίνφιλντ, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, τραυματίσθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο, δήλωσε ο Ντίνκλα. Επειδή το τοπικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές από την καταιγίδα, οι άνθρωποι αυτοί χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε γειτονικές πόλεις.

Η κυβερνήτης της Αϊόβα Κιμ Ρέινολντς δήλωσε ότι θα επισκεφθεί το Γκρίνφιλντ σήμερα το πρωί.

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε όλες τις συνέπειες της καταιγίδας, απαντήσεις θα δοθούν μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε η Ρέινολντς σε δήλωση που εξέδωσε.

Η κυβερνήτης δήλωσε πως η πολιτεία θα παράσχει όλους τους πόρους της για να βοηθήσει τις περιοχές που επλήγησαν και καθησύχασε τους κατοίκους ότι θα τους παρασχεθεί βοήθεια με τη μορφή καταφυγίων, τροφίμων και νερού, ενώ θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση χιλιάδων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.