Ένας πατέρας και η νέα του σύντροφος, που οργάνωσαν τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών του άνδρα πετώντας τα από ένα παράθυρο του 15ου ορόφου, εκτελέστηκαν σήμερα στην Κίνα, ανακοίνωσε δικαστήριο.

Το δράμα, που προκάλεσε οργή στη χώρα, συνέβη τον Νοέμβριο του 2020 σε μια πολυκατοικία στη μεγάλη πόλη Τσονκίνγκ (νοτιοδυτικά).

Ο πατέρας, ο Ζανγκ Μπο, εξήγησε ότι σκότωσε τον ενός έτους γιο του και την 2χρονη κόρη του, από τον πρώτο γάμο του, για να ευχαριστήσει τη νέα του σύντροφο, την Γε Τσενγκτσέν, και έτσι να μπορέσει να την παντρευτεί, καθώς ηοικογένειά της δεν δεχόταν να παντρευτεί έναν άντρα που είχε ήδη παιδιά.

«Το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 2024, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο Νούμερο 5 της Τσονγκίνγκ ακολούθησε την εντολή που εκδόθηκε από το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο και εκτέλεσε τους Ζανγκ Μπο και Γε Τσενγκτσέν», ανέφερε το δικαστήριο σε σημερινή του δήλωση.

Οι δυό τους «αποφάσισαν να συγκαλύψουν το έγκλημα ως τυχαίες πτώσεις», υπογράμμισε το δικαστήριο, καταγγέλλοντας έναν «απάνθρωπο» τρόπο λειτουργίας που «αψηφά τα όρια της ηθικής».

Η τραγική ιστορία

Όταν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ζανγκ Μπο, η νέα του σύντροφος Γε Τσενγκτσέν δεν γνώριζε ότι εκείνος ήταν ακόμα παντρεμένος και είχε παιδιά. Όταν το έμαθε όμως, αποφάσισε να συνεχίσει τη σχέση.

Με το διαζύγιο που εκδόθηκε τελικά τον Φεβρουάριο του 2020, ο πατέρας ανέλαβε να πληρώσει διατροφή στην πρώην σύζυγό του και να μεγαλώσει τον ενός έτους γιο του μέχρι τα 6 του χρόνια.

Η νέα του σύντροφος, ωστόσο, πίστευε ότι η ίδια η ύπαρξη αυτών των παιδιών αποτελούσε «βάρος για τη μελλοντική τους κοινή ζωή» και «εμπόδιο» στον γάμο της με τον Ζανγκ Μπο, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο .

Η νεαρή γυναίκα έτσι «ασκούσε συνεχείς πιέσεις» στον σύντροφό της για να τα σκοτώσει, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα εγκλήματα που τιμωρούνται με θάνατο στην Κίνα

Η Κίνα μείωσε τον αριθμό των εγκλημάτων που τιμωρούνται με θάνατο από 55 σε 46 το 2015.

Αυτά εξακολουθούν να περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά πλέον αποκλείουν τη μαστροπεία ή το λαθρεμπόριο όπλων.

Οι κατάδικοι συνήθως θανατώνονται με θανατηφόρα ένεση. Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που εκτελούνται κάθε χρόνο στη χώρα παραμένει απόρρητος.

