Ένα πλοίο που μεταφέρει περίπου 14.000 πρόβατα και 2.000 βοοειδή έχει εγκαταλειφθεί εδώ και μέρες αβοήθητο στα ανοιχτά των αυστραλιανών ακτών σε συνθήκες αποπνικτικής ζέστης, αφού υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα.

Το γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία και αντιδράσεις για την υγεία των ζώων.

It's predicted to be 36°C in Fremantle today.

40°C tomorrow.



For thousands of animals still trapped inside the MV Bahijah, now sitting off the coast of WA, weeks of stress, heat and waste build-up must be unbearable.



Can you guess what the live export industry's 'solution' is? pic.twitter.com/SmMsnUZg3S — Animals Australia (@AnimalsAus) January 30, 2024

Το πλοίο απέπλευσε από την Αυστραλία στις 5 Ιανουαρίου με προορισμό το Ισραήλ, όπου επρόκειτο να ξεφορτώσει τα ζώα, αλλά άλλαξε την πορεία πλεύσης του στα μέσα Ιανουαρίου εξαιτίας της απειλής από τις επιθέσεις των Χούθι, προτού κληθεί από την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιστρέψει εκεί απ΄όπου αναχώρησε.

Τα ζώα βρίσκονται τώρα σε κατάσταση αναμονής και πιθανόν να αποβιβαστούν στην Αυστραλία, όπου οι κανονισμοί βιοασφαλείας απαιτούν να μπουν σε καραντίνα.

Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουν και πάλι με το πλοίο ένα ταξίδι που θα διαρκέσει ένα μήνα με προορισμό το Ισραήλ, αλλά γύρω από την Αφρική για να αποφευχθεί η Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αξιωματούχοι της βιομηχανίας.

Thousands of suffering sheep and cattle are stuck on board the MV Bahijah off the WA coast while the federal govt. decides their fate.

These poor animals face being sent on another gruelling voyage, only to be slaughtered on arrival.#BanLiveExport #Auspolhttps://t.co/30DnSDVqDz — Animal Justice Party (@animaljusticeAU) January 29, 2024

Οργανώσεις των κτηνοτρόφων και εξαγωγέων λένε ότι τα ζώα που επιβαίνουν στο MV Bahijah είναι καλά στην υγεία τους, αλλά με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ζώων αντιδρούν έντονα.

«Αυτό που εξετάζεται είναι ένα ταξίδι 60 ημερών για 14.000 πρόβατα σε ένα βρωμερό μεταλλικό πλοίο που βράζει από τη ζέστη. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι αυτό συνάδει με τα πρότυπα για την ευημερία των ζώων τα οποία οι Αυστραλοί αναμένουν να εφαρμόζονται στα αυστραλιανά ζώα", δήλωσε στο 10 News ο Τζος Ουίλσον, βουλευτής του Φριμάντλ, όπου φορτώθηκε το πλοίο.

Το υπουργείο Γεωργίας της Αυσταρλία ανακοίνωσε ότι δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία που να οδηγούν σε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία των ζώων και ότι συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα πρότυπα της βιοασφάλειας και της υγείας των ζώων.

Ο εξαγωγέας, η ισραηλινή εταιρεία Bassem Dabbah Ltd, έχει ζητήσει από την αυστραλιανή κυβέρνηση άδεια να φορτώσει μεγαλύτερες ποσότητες ζωοτροφής και κτηνιατρικές προμήθειες και να αποπλεύσει για το Ισραήλ γύρω από την Αφρική, δήλωσε ο Τζέοφ Πίρσον, ο επικεφαλής της ένωσης WA Farmers.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την Bassem Dabbah, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η Korkyra Shipping, δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Η Καμπέρα είπε ότι το πλοίο είχε αιτηθεί να ξεφορτώσει κάποια ζώα προτού αποπλεύσει με τα υπόλοιπα.

Η Αυστραλία είναι μεγάλος εξαγωγέας ζώντων ζώων και τον περασμένο χρόνο μετέφερε πάνω από μισό εκατομμύριο πρόβατα και μισό εκατομμύριο βοοειδή.

Τα περισσότερα βοοειδή μεταφέρονται σε ασιατικές αγορές όπως η Ινδονησία και το Βιετνάμ, αλλά η Μέση Ανατολή είναι μακράν η δημοφιλέστερη αγορά για τα αυστραλιανά πρόβατα.

Το Ισραήλ είναι μια βασική αγορά, έχοντας παραλάβει 86.100 πρόβατα αξίας 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων και 10.848 βοοειδή αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων από την Αυστραλία κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου χρόνου, δείχνουν τα δεδομένα του εμπορικού τομέα.

Η κυβέρνηση Εργατικών της Αυστραλίας έχει δεσμευτεί να απαγορεύσει τις εξαγωγές ζώντων προβάτων κατά τα επόμενα χρόνια, αλλά συναντά αντιδράσεις από οργανώσεις κτηνοτρόφων που υποστηρίζουν ότι αυτό θα προκαλέσει ανεργία και θα καταστρέψει τις κτηνοτροφικές κοινότητες.

Η Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε τις εξαγωγές ζώντων ζώων μετά την βύθιση ενός πλοίου που μετέφερε πάνω από 5.800 βοοειδή στη διάρκεια θαλασσοταραχής το 2020 και το ναυάγιο άφησε πίσω δεκάδες αγνοούμενους ναύτες και νεκρά ζώα να επιπλέουν στη θάλασσα.

