Forbes: Λιγότεροι και φτωχότεροι φέτος οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη 

Το 2022 ήταν μια κακή χρονιά για όσους είναι ή προσπάθησαν να γίνουν δισεκατομμυριούχοι.

Αφού πρόσθεσαν τρισεκατομμύρια στη συλλογική τους περιουσία το 2020 και το 2021, οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου «χτυπήθηκαν» από 12 μήνες ασταθών χρηματιστηρίων, πολέμου στην Ευρώπη και ανεξέλεγκτου πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, συνολικά, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη - κυρίως Ρώσσοι ολιγάρχες και ιδιοκτήτες κολοσσών τεχνολογίας - έχασαν φέτος 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τη συλλογική περιουσία τους να πέφτει από 13,8 τρισεκατομμύρια δολάρια την Πρωτοχρονιά σε 11,9 τρισεκατομμύρια δολάρια στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

