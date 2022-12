Ο Iλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο - Τον «εκτόπισε» ο Μπερνάρ Αρνό 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla – και προσφάτως του Twitter - Iλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις ετήσιες λίστες δισεκατομμυριούχων των Forbes και Bloomberg, ο Μασκ «παραχώρησε» τον τίτλο και την πρώτη θέση στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του κολοσσού ειδών πολυτελείας LVMH, Μπερνάρ Αρνό (Bernard Arnault)

