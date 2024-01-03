Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα στη Χερσώνα και το Ντονέτσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, έπειτα από πολλές μέρες μαζικών πληγμάτων με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο το χωριό Σαντοβέ, στην περιοχή της Χερσώνας, σκοτώνοντας έναν κάτοικο. Οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα του από τα ερείπια του σπιτιού του, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, ο Ολεξάντρ Προκούντιν, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε στην κοινότητα Νοβοτιάγκινκα, στην ίδια περιοχή, πρόσθεσε ο Προκούντιν.

Η περιοχή της Χερσώνας, όπου ο ποταμός Δνείπερος χωρίζει τις ρωσικές από τις ουκρανικές δυνάμεις, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ρωσικών βομβαρδισμών αφού οι Ρώσοι στρατιώτες αποχώρησαν από την ομώνυμη πόλη, τον Νοέμβριο του 2022.

Στην περιφέρεια του Ντονέντσκ, στα ανατολικά, τέσσερις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια κατοικία στην πόλη Αβντιίβκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας και να τραυματιστεί μια γυναίκα, ανέφερε ο Βαντίμ Φιλάσκιν, ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν εδώ και μήνες να περικυκλώσουν την Αβντιίβκα, μια βιομηχανική πόλη του Ντονμπάς όπου οι Ουκρανοί στρατιώτες κρατούν τις οχυρωμένες θέσεις τους.

Πηγή: skai.gr

