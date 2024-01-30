Μετωπική Μακρόν - αγροτών και το Παρίσι μπλοκαρισμένο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Παρίσι παραμένει περικυκλωμένο από αγρότες. Όλοι οι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στη γαλλική πρωτεύουσα είναι μπλοκαρισμένοι από τρακτέρ και οδοφράγματα από σανό.

Οι Γάλλοι αγρότες είναι αποφασισμένοι προκειμένου η γαλλική κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους κάνοντας λόγο για μία μάχη την οποία θα δώσουν μέχρι τέλους καθώς, όπως τονίζουν, αφορά στην επιβίωσή τους.

Σήμερα αναμένονται νέες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν η οποία κινητοποιήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο να συγκαλεί εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο χθες, Δευτέρα.

Ήδη η γαλλική κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει 15.000 αστυνομικούς γύρω από το Παρίσι ώστε και να διασφαλιστεί πως τα τρακτέρ δεν θα εισέλθουν στη γαλλική πρωτεύουσα και ότι η πρόσβαση στα αεροδρόμια Σαρλ Ντε Γκωλ και Ορλί θα παραμείνει ελεύθερη. Στόχος επίσης είναι να μην μπλοκαριστεί ούτε η μεγαλύτερη αγορά φρέσκων προϊόντων της Ευρώπης, η αγορά Ρενζίς, η οποία προμηθεύει το 60% των φρέσκων τροφίμων της γαλλικής πρωτεύουσας σε 12 εκατομμύρια πολίτες.

Σύμφωνα με τον Guardian, μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας είχε σημειωθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους 156 χιλιομέτρων στους αυτοκινητοδρόμους πέριξ του Παρισιού με την Εθνική Συνομοσπονδία Οδικών Μεταφορών να αναφέρει ότι επλήγησαν οι παραδόσεις αλλά χωρίς, ακόμη, να έχει την πλήρη εικόνα για τον αντίκτυπο του σχεδίου που οι Γάλλοι αγρότες έχουν βαφτίσει ως «πολιορκία του Παρισιού».

Οι αγρότες της Γαλλίας ξεκαθαρίζουν ότι με τη στάση τους σκοπεύουν να εμποδίσουν τις παραδόσεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ.

Όπως εξηγούν η γραφειοκρατία των Βρυξελλών και του Παρισιού, τους πνίγει και ζητούν, μεταξύ άλλων, δικαιότερες τιμές για τα προϊόντα τους, τη συνέχιση των κρατικών επιδοτήσεων στα αγροτικά καύσιμα, προστασία των βιολογικών καλλιεργειών και προστασία από φθηνές εισαγωγές.

Ήδη απέρριψαν τον πρώτο γύρο μέτρων που ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση μέσω του νέου της πρωθυπουργού, Γκαμπριέλ Ατάλ κρίνοντάς τα ως ανεπαρκή. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν η απλούστευση της γραφειοκρατίας και η ακύρωση της αύξησης του φόρου του ντίζελ για τα αγροτικά μηχανήματα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουν για τη γεωργική βιομηχανία και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους αγρότες.

«Σκοπός μας δεν είναι να διαταράξουμε ή να καταστρέψουμε τη ζωή των Γάλλων», τονίζει ο επικεφαλής της συνομοσπονδίας αγροτών, FNSEA, Αρνώ Ρουσώ, «αλλά να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση να βρει γρήγορη λύση».

Τα μπλόκα των αγροτών στο υπό πολιορκία Παρίσι δεν θα απομακρυνθούν πριν από την Πέμπτη καθώς την 1η Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες ενώ αναμμένες κρατούν τις μηχανές τους και οι αγρότες στη Γερμανία, οι οποίοι πρώτοι άνοιξαν τον χορό των κινητοποιήσεων. Στους δρόμους όμως βγαίνουν και οι αγρότες στο Βέλγιο αλλά και στην Ολλανδία με ολόκληρη την Ευρώπη να παραμένει σε αγροτικό κλοιό και τους αγρότες να μην κάνουν βήμα πίσω.

Πηγή: skai.gr

