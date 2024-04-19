Είναι «απολύτως απαραίτητο» να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή και «όλες οι πλευρές να απέχουν από περαιτέρω ενέργειες», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ερωτηθείσα για την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν και για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Φινλανδία με τον πρωθυπουργό της χώρας Πέτερι Όρπο, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και να απέχουν από την κλιμάκωση στην περιοχή».

