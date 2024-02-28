Στη Μόσχα αύριο εκπρόσωποι της Χαμάς και της Φατάχ - Θα συζητήσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης

Εκπρόσωποι των παλαιστινιακών κινημάτων Χαμάς και Φατάχ θα συναντηθούν αύριο, 29 Φεβρουαρίου, στη Μόσχα για να συζητήσουν τον σχηματισμό ενωμένης παλαιστινιακής κυβέρνησης και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο τον Παλαιστίνιο πρεσβευτή στη Ρωσία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ επιβεβαίωσε ότι είναι προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση.

Σύμφωνα με την DW, στις 29 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί διάσκεψη στη Μόσχα στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από διάφορες παλαιστινιακές φατρίες σε έναν «διαπαλαιστινιακό διάλογο».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι από 12 έως 14 οργανώσεις θα παραστούν στη διάσκεψη, η οποία θα διαρκέσει δύο με τρεις ημέρες.

Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, της Φατάχ, της πολιτικής οργάνωσης που διοικεί την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ή της PLO, της ευρύτερης οργάνωσης-ομπρέλας για όλες τις παλαιστινιακές ομάδες.

Οι διάφορες ομάδες λαμβάνουν πολύ διαφορετικές θέσεις σε θέματα όπως η αναγνώριση του Ισραήλ ως κράτους.

Η PLO υπό την ηγεσία της Φατάχ αναγνώρισε το Ισραήλ το 1993, εν μέρει σε αντάλλαγμα για ένα πιθανό παλαιστινιακό κράτος. Η Χαμάς έχει απορρίψει αυτή τη στάση εδώ και χρόνια, παρόλο που πρόσφατα η ρητορική της έχει αμβλύνει. Δεν είναι μέρος της PLO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

