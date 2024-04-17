Φιντάν: Ο Νετανιάχου «θέλει να σύρει σε πόλεμο» τη Μέση Ανατολή για να παραμείνει ο ίδιος στην εξουσία

Η Τουρκία κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θέλει να σύρει τη Μέση Ανατολή σε έναν πόλεμο «για να παραμείνει στην εξουσία».

«Είναι προφανές ότι ο (Μπενιαμίν) Νετανιάχου προσπαθεί να σύρει την περιοχή στον πόλεμο γα να μείνει στην εξουσία» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κατάρ μαζί με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της χώρας αυτής, τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι.

Ο Φιντάν είπε ότι ο κίνδυνος μιας εξάπλωσης του πολέμου της Γάζας στην περιοχή είναι «διαρκής». «Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος υπουργός είπε επίσης ότι σήμερα συνομίλησε επί τρεις ώρες στην Ντόχα με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και τα μέλη του πολιτικού γραφείου του παλαιστινιακού κινήματος. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν κυρίως οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χανίγια πρόκειται να συναντηθεί το Σαββατοκύριακο στην Τουρκία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

