Κροατία: Πρωτιά χωρίς αυτοδυναμία για Πλένκοβιτς, δείχνουν τα exit polls

Η συντηρητική Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ), η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2016, αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Κροατία, χωρίς όμως να εξασφαλίζει αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα exit polls.

Ειδικότερα, η HDZ του πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς φέρεται να καταλαμβάνει 58 από τις 151 έδρες στη νέα βουλή, έναντι 44 του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP) του προέδρου Ζόραν Μιλάνοβιτς, 13 του ακροδεξιού Κινήματος για την Πατρίδα και 11 των Οικολόγων.

Στις εκλογές του 2020, η Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ) είχε εξασφαλίσει 66 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

