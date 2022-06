Φινλανδός πρόεδρος: Μερικές φορές είναι δύσκολο να καταλάβουμε την Τουρκία… 

Αιχμές κατά της αδιάλλακτης πολιτικής της Άγκυρας σε ό,τι αφορά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ εξέφρασε την Κυριακή ο πρόεδρος της σκανδιναβικής χώρας Σάουλι Νιινίστο στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.



Σύμφωνα με τον Νιινίστο, στη Φινλανδία δεν υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία συγκριτικά με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. «Γι' αυτό μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τις απόψεις της Τουρκίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Άγκυρα κατηγορεί τη Φινλανδία και τη Σουηδία ότι «φιλοξενούν τρομοκράτες».

Good meeting with NATO Secretary General @jensstoltenberg ahead of the Kultaranta Talks. We talked about the war in Ukraine and Finland's NATO membership. pic.twitter.com/tnNWnHAVkR