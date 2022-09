Φινλανδικό σχέδιο για «μπλόκο» στην είσοδο των Ρώσων - Πιέζονται τα σύνορα

Η κυκλοφορία των οχημάτων που φτάνουν στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η φινλανδική συνοριοφυλακή, προσθέτοντας ωστόσο ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Η Φινλανδία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη γειτονική Ρωσία μετά την κήρυξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μερικής επιστράτευσης εφέδρων, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Άντι Καϊκόνεν.

Ωστόσο χθες ο αριθμός των ανθρώπων που διέρχονταν από τα σύνορα ήταν χαμηλότερος από αυτόν του σαββατοκύριακου, διευκρίνισε ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της φινλανδικής συνοριοφυλακής Μάτι Πιτκανιίτι.

