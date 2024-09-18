Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε τρεις περιφέρειες της χώρας που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων μηνών, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 16 ανθρώπους και κατέστρεψαν καλλιέργειες.

Πρόκειται για τις περιφέρειες Αμασόνας, Σαν Μαρτίν και Ουκαγιάλι, όπου οι αρχές είχαν ζητήσει από την πρόεδρο Μπολουάρτε να διαθέσει περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνές στο Περού μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου και αποδίδονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε καύση ξερών χόρτων ή σε καταπατητές γης.

Τη Δευτέρα ο περουβιανός πρωθυπουργός είχε απευθύνει έκκληση σε αγρότες να σταματήσουν την καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, καθώς χιλιάδες στρέμματα είχαν γίνει στάχτη λόγω ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης του Ουκαγιάλι ζήτησε τη συνδρομή στρατιωτικών αεροσκαφών στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών που μαίνονται σε απόκρημνες, δυσπρόσιτες περιοχές και καταστρέφουν καλλιέργειες.

Σε δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε η υπηρεσία διαστημικών ερευνών της Βραζιλίας καταγράφηκαν 346.122 εστίες πυρκαγιάς, οι οποίες έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής φέτος στη Λατινική Αμερική, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2007 όταν είχαν καταγραφεί 345.322 εστίες.

