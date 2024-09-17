Τη χθεσινή σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ κατά του υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με αφορμή τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψη στο Καστελόριζο, σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ομέρ Τσελίκ που χαρακτήρισε τον Νίκο Δένδια «προβοκάτορα» είπε: «Ο Δένδιας είναι προβοκάτορας και προσπαθεί να σαμποτάρει τον διάλογο».

«Έκανε δηλώσεις από το Καστελόριζο που απέχει δύο μίλια από το Καστελόριζο και στοχοποίησε την Τουρκία» πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ο Ομέρ Τσελίκ σχολίασε:

«Ωστόσο, ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την προσέγγιση, το λόμπι του χάους στην Ελλάδα και ορισμένα ριζοσπαστικά στοιχεία στην Ελλάδα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σαμποτάρουν αυτή την εξομάλυνση και αυτόν τον διάλογο. Όπως γνωρίζετε, ένας προβοκάτορας Έλληνας υπουργός Άμυνας, ο Δένδιας, τον οποίο γνωρίζουμε και από την προηγούμενη θητεία του, προέβη και πάλι σε δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια. Πρόσφατα, πήγε στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει δύο χιλιόμετρα από τις ακτές μας, και από εκεί αναφέρθηκε στο πώς θα αυξήσουν τους εξοπλισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και στοχοποίησε την Τουρκία.Βέβαια, τώρα εδώ το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι το εξής: Βέβαια, τώρα εδώ το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι το εξής: Ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί την Ελληνική κυβέρνηση ή ο Δένδιας; Ο Δένδιας λέει πράγματα που έρχονται σε σύγκρουση με τη βούληση που επιδεικνύει ο κ. Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός. Αυτή η δήλωση του Δένδια είναι μια δήλωση που δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση επιθυμία για διάλογο και επιδιώκει να σαμποτάρει όλες τις διαδικασίες διαλόγου, στοχοποιώντας την Τουρκία» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ομέρ Τσελίκ και πρόσθεσε:

«Διαπιστώνουμε πάντα ότι όσοι ‘δείχνουν σημαία’ στην Ανατολική Μεσόγειο και έρχονται εδώ να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου, προσπαθούν στην πραγματικότητα να κάνουν τα προβλήματα ακόμη πιο περίπλοκα… Όσοι θέλουν να παρέμβουν στο Κυπριακό από έξω, στην πραγματικότητα επιδιώκουν κάτι άλλο. Ναι, η ελληνοκυπριακή πλευρά παρουσιάζει ένα πολιτικό μοντέλο πολύ ευνοϊκό για τέτοιους σχεδιασμούς. Όμως αυτό που θα ωφελήσει είναι το ότι “όλοι θα φύγουν και στο τέλος” θα μείνουμε εμείς, όπως και η συνετή διαχείριση της διαδικασίας. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνεται χώρος σε προβοκάτορες όπως ο Δένδιας» συνέχισε ο Τσελίκ.

Παράλληλα, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση τα λόγια του Δένδια να φτάσουν σε εμάς χωρίς να πνιγούν στα νερά του Αιγαίου. Τα λόγια του Δένδια τα λένε και τα ακούνε μόνοι τους άνθρωποι που είναι σαν τον ίδιο τον Δένδια. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν τίποτα από τη δική μας οπτική γωνία».

Τουρκικά ΜΜΕ: Το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση που μπορούν να κολυμπήσουν οι Τούρκοι κομάντος.

Την ίδια ώρα ανεβάζουν τους τόνους τα φιλοκυβερνητικά μέσα μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ λέγοντας ότι το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση που μπορούν να κολυμπήσουν οι Τούρκοι κομάντος.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα σχολιάζουν ότι «αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο, τότε είναι αιτία πολέμου».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τσαγρί Αλκάν σχολίασε: «Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας πήγε στο Καστελόριζο. Όπως ξέρετε το Καστελόριζο είναι ένα από τα νησιά τα οποία πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Εκεί φωτογραφήθηκε και πόζαρε μαζί με στρατιώτες και είχε μηνύματα που είχαν στόχο την Τουρκία. Δήλωσε πως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, όπως έχει και το Καστελόριζο, πως τα νησιά είναι τα σύνορα της Ε.Ε. και η Αίγυπτος συμφώνησε με την Ελλάδα αναγνωρίζοντας αυτά τα σύνορα. Πρέπει να πούμε πως το Καστελόριζο είναι σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την Τουρκία».

«To Καστελόριζο είναι ένα νησί που είναι σε τέτοια κοντινή απόσταση. που κομάντος των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας μπορούν να κολυμπήσουν σε αυτό, δηλαδή μπορούν να φτάσουν κολυμπώντας σε αυτό. Πώς μπορούν να αναφέρονται σε υφαλοκρηπίδα αυτού του νησιού; Εδώ υπάρχει η γεωγραφική θέση της Ανατολίας».

Ο στρατηγικός αναλυτής Αϊντίν Μπαμπάϊ ανέφερε με τη σειρά του: «Όπως ξέρετε η Ελλάδα επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια με συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας. Οι δικοί μας λένε αν κάνετε το ίδιο στο Αιγαίο τότε αυτό είναι αιτία πολέμου. Αυτό ήδη το έχουμε αποφασίσει στο Κοινοβούλιο μας, απο την δεκαετία του 90᾽. Η Ελλάδα το γνωρίζει αυτό. Μέχρι να το κάνουν αυτό επιχείρησαν να περάσουν το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Και υποστήριξαν πως αυτές οι περιοχές είναι δικής τους κυριαρχίας. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αν το δεχόμασταν εμείς, δε θα το δεχτούν οι Ρώσοι».

Καρατόμησε τον υφυπουργό Άμυνας της Τουρκίας

Στην καρατόμηση του υφυπουργού Άμυνας της Τουρκίας, προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με νυχτερινό διάταγμα όπως είχε προειδοποιήσει λίγες ημέρες μετά τη «κρίση» με τα σπαθιά των ανθυπολοχαγών και τις απειλές για καρατομήσεις στρατιωτικών, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Παράλληλα, καρατόμησε και τον υφυπουργό Παιδείας της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

