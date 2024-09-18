Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση, σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη, με τον προκάτοχό της και οικονομολόγο Μάριο Ντράγκι.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα που συνέταξε ο Ντράγκι.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Μελόνι, η έκθεση αυτή περιέχει σημαντικές αναφορές, όπως «την ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στον τεχνολογικό εκσυχρονισμό, στη δημογραφική κρίση, στην εξασφάλιση βασικών πρώτων υλών και στο ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κατάλληλα μέσα για να μπορέσει να εφαρμόσει τις φιλόδοξες στρατηγικές της».

Η αναφορά της ιταλικής κυβέρνησης είναι, μεταξύ άλλων, και στην αμυντική βιομηχανία, «χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινού χρέους».

«Πρόκειται για προτεραιότητες που η Μελόνι και ο Ντράγκι συμμερίζονται και οι οποίες είναι μέρος των προσπαθειών της ιταλικής κυβέρνησης, στο εσωτερικό της χώρας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.