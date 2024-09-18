Ελεονώρα Μελέτη: Τα πρώτα της γενέθλια μακριά από την οικογένειά της και η έκπληξη του άντρα της

Kαι στα χρόνια που είναι μαζί με τον σύζυγό της Θοδωρή Μαροσούλη αυτά είναι τα πρώτα γενέθλια που περνάει μακριά του και μακριά από την κόρη της που λατρεύει.

Όχι και το πιο εύκολο πράγμα.

Ο Θοδωρής όμως φρόντισε να μην περάσει αυτή η μέρα χωρίς μια όμορφη έκπληξη. Κι αφού η Ελεονώρα δεν μπορούσε να είναι εδώ κι εκείνος δεν μπορούσε να πάει εκεί έστειλε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη στη γυναίκα του κάνοντας αισθητή την παρουσία και την αγάπη του.

Μια κίνηση που την έκανε να χαμογελάσει πλατιά σε μια μέρα που σίγουρα η απουσία της οικογένειάς της ήταν λίγο παραπάνω αισθητή.

«Η ώρα είναι 00:12 εδώ στο Στρασβούργο…

Περίμενα ότι η μέρα σήμερα θα ήταν λίγο στενάχωρη, καθώς ήταν τα γενέθλια μου, μακριά από τους δικούς μου, αλλά τελικά ήταν μια όμορφη μέρα γεμάτη από αγάπη, ευχές, χαμόγελα, φίλους, εκπλήξεις.

Δεν ήξερα πως θα νιώσω χωρίς την Αλεξάνδρα σήμερα.

Αλλά αυτό το πρώτο face time 6 το πρωί όπου μου ευχήθηκε «χρόνια πολλά μανούλα» με το φανταστικό φαφούτικο χαμόγελό της, με γέμισε χαρά…

Δεν ήξερα πως θα νιώσω μακριά και από τον Θοδωρή, πρώτη φορά μέσα σε 7 χρόνια δεν θα ήμασταν μαζί αυτή τη μέρα. Αλλά τελικά να που ήμασταν μαζί!!! φρόντισε να κάνει αισθητή τη παρουσία του ακόμα και στην απουσία…

φρόντισε με τη βοήθεια των συνεργατών μου, να μου «παραδώσει» την καθιερωμένη «ανθοδέσμη» αυτή τη χρονιά με 46 τριαντάφυλλα!

Και μέσα σε όλα αυτά και οι δικές σας οι ευχές… γιατί ναι, τα σχόλια μπορεί να είναι «κλειστά» τα inbox όμως όχι! Και αυτό το ξέρετε όλοι εσείς ,όλοι μα όλοι εσείς, που στείλατε την ευχή!

Όχι τα όμορφα λόγια, όχι τα κομπλιμέντα… την ΕΥΧΗ.

Τη σκέψη τη καλή, την αγνή, την ανιδιοτελή, την ΕΥΧΗ ρε φίλε.

Αυτό που ο άλλος είτε σε ξέρει είτε δεν σε ξέρει, αναγνωρίζει το ότι η μέρα αυτή είναι δίκη σου και μέσα από την ευχή του γίνεται και εκείνος κομμάτι μια όμορφης ενέργειας, μεταδότης αγάπης με μια αφορμή που δεν διαπραγματεύεται άλλα συναισθήματα κατώτερα από αυτό.

Και δόξα τω θεω, ω ναι δόξα τω θεω, είσαστε τόσοι πολλοί…

Και ξέρετε κάτι? Θα τα αφήσω κλειστά τα σχόλια για πάντα… Καλύτερα να γίνεται ιδιωτικά η όποια διάδραση.

Όμορφα, Προστατευμένα από κάθε τοξικότητα που τρέφεται περισσότερο όχι από την ίδια της την ανάγκη να εκδηλωθεί αλλά πιο πολύ από τη δίψα της να εκτονωθεί δημόσια μπας και ζητιανέψει λίγη προσοχή.

Όλους εσάς λοιπόν, που έτσι ιδιωτικά, σιωπηλά αλλά πολύ όμορφα κραυγαλέα στείλατε την ευχή, σας ευχαριστώ.

Είστε ο λόγος που πιστεύω πως πάντα θα υπάρχουν κ εκείνοι για τους οποίους αξίζει. Το οτιδήποτε.

Υγ: Ιωάννα , ( Βρυξέλλες) Αγγελική κ Διονύση ( φωτό) σας αναστάτωσε λίγο ο @psycho_25 , αλλά η χαρά που μου δώσατε αποτυπώνεται στο χαμόγελο» έγραψε η ίδια ποζάροντας με τα λουλούδια της. Χιλιόχρονη Ελεονώρα».

Πηγή: WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.