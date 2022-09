Νεκρές οι 195 από τις 235 φάλαινες που ξεβράστηκαν στις ακτές της Τασμανίας

Περίπου 200 φάλαινες πιλότοι πέθαναν αφού εξόκειλαν σε παραλία της Τασμανίας, στη νότια Αυστραλία, δύο χρόνια έπειτα από ένα αντίστοιχο περιστατικό το οποίο είχε σημειωθεί επίσης στις δυτικές ακτές του νησιού.

Μόνο 35 από τις περίπου 230 φάλαινες που εντοπίστηκαν χθες Τετάρτη στην παραλία εξακολουθούν να είναι ζωντανές, ανακοίνωσε ο Μπράντον Κλαρκ διευθυντής επιχειρήσεων της υπηρεσίας άγριας φύσης της πολιτείας.

Εικόνες που τραβήχθηκαν δείχνουν δεκάδες μαύρα κήτη κατά μήκος μιας τεράστιας παραλίας με άμμο στην Ocean beach.

