Μιανμάρ: Τουλάχιστον 268 νεκροί και 88 αγνοούμενοι εξαιτίας του τυφώνα Γιάγκι

Σε 268 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ, ενώ η τύχη 88 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Δρόμοι, γέφυρες, σπίτια, σχολεία και άλλα κτίρια έχουν καταστραφεί, ανέφερε εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος που κυβερνά τη Μιανμάρ, διαβεβαιώνοντας πως θα δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Το περασμένο Σάββατο ο επικεφαλής της χούντας, ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Λάινγκ, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια από το εξωτερικό ώστε να αντιμετωπιστεί η τεράστια καταστροφή.

Στη Μιανμάρ το πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι επιδείνωσε την κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, η οποία έχει βυθιστεί στο χάος μετά το πραξικόπημα του 2021.

