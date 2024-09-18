Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει προετοιμάσει πλήρως το «σχέδιο νίκης» που σκοπεύει να παρουσιάσει στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν μέχρι το τέλος του μήνα.

«Το σημαντικότερο τώρα είναι η αποφασιστικότητα για την εφαρμογή του. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να υπάρχει εναλλακτική στην ειρήνη, κανένα πάγωμα του πολέμου ή άλλοι χειρισμοί που θα οδηγούσαν τη ρωσική επιθετικότητα σε άλλο στάδιο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε πει πως σκόπευε να παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ένα «σχέδιο για τη νίκη» της Ουκρανίας επί της Ρωσίας.

Αντιμέτωπο με μια ευρείας κλίμακας επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία, το Κίεβο ζητεί από τη Δύση να του επιτρέψει να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έχει προμηθευτεί.

Ωστόσο, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα ωθούσε τη Μόσχα σε περαιτέρω κλιμάκωση και ενδεχομένως σε μετωπική σύγκρουση με τη Δύση.

Το Κίεβο θα παρουσιάσει το σχέδιο της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου σε μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, τον Νοέμβριο, στην οποία αναμένεται να προσκληθεί η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

