Στη φυλακή ο Sean Diddy: Αναλυτικά βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του

Προφυλακίστηκε έπειτα από το βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει εκβιασμό, σωματεμπορία και βιασμό ο διάσημος ράπερ Σον Ντίντι.

Ο διάσημος ράπερ, γνωστός στο παρελθόν και με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα «Παφ Ντάντι», «Π. Ντίντι», «Ντίντι» , συνελήφθη μετά την καταγγελία της τραγουδίστριας Κέισι.

Προηγουμένως οι δικαστικές αρχές απέρριψαν το αίτημα που κατέθεσε, για αποφυλάκιση με αντίτιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας αποφανθεί πως αποτελεί «κίνδυνο για την ασφάλεια».

Σύμφωνα με το 14 σελίδων έκτασης κατηγορητήριο σε βάρος του ο Σον Κομπς, όπως και είναι το πραγματικό του όνομα, μετέτρεψε την επιχειρηματική αυτοκρατορία του που στηρίχθηκε εκτός των άλλων και στις ιδιαιτέρως επικερδείς επενδύσεις του στην ποτοποιία, σε εγκληματική οργάνωση.

Οι πολυτελείς κατοικίες του ράπερ στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες έχουν ήδη εκλεχθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες ενώ η καριέρα του καταστράφηκε στο περιθώριο της σωρείας αγωγών και καταγγελιών.

Παρά τη φαινομενική εικόνα του επιτυχημένου μεγαλοεπιχειρηματία και καλλιτέχνη, οι μηνύσεις σε βάρος του τον περιγράφουν ως βίαιο άνδρα που εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να επιτεθεί σε γυναίκες.

Μια πρώην ηθοποιός σε ταινίες ενηλίκων, η Άντρια Ίνγκλις, τον κατηγόρησε τον Ιούλιο ότι την χρησιμοποίησε «σαν σεξουαλικό πιόνι για την ικανοποίηση και το οικονομικό όφελος άλλων προσώπων» μεταξύ 2004-2009, σε πάρτι που οργάνωνε στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης και στη Φλόριντα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το CNN, ο Κομπς απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες «να εκπληρώνουν τις σεξουαλικές του επιθυμίες» και σε πολλές περιπτώσεις τους επιτέθηκε σε γυναίκες «χτυπώντας, γρονθοκοπώντας, σέρνοντας τες» και πετώντας τους αντικείμενα.

Όπως επισημαίνουν οι εισαγγελικές αρχές, τους έδινε στις γυναίκες ναρκωτικά και χρήματα για να συμμετέχουν σε «καλά σκηνοθετημένες παραστάσεις» με άνδρες ιερόδουλους.

Παράλληλα προσθέτουν πως σε περιστατικό του 2016 που έγινε ευρύτερα γνωστό, έχοντας καταγραφεί σε βίντεο, επιχείρησε να δωροδοκήσει φύλακα ασφαλείας ξενοδοχείου ο οποίος παρενέβη όταν εκείνος εκτόξευσε ένα βάζο σε μια γυναίκα που προσπαθούσε να φύγει.

Ο δικηγόρος του, Μαρκ Αγκνιφίλο, υποστηρίζει ότι ο 54χρονος ράπερ θα δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και «θα παλέψει για τον απελευθερώσει».

Υπογραμμίζει πως ο πελάτης του μετέβη με τη θέλησή του στη Νέα Υόρκη «για να παραδοθεί» θέλοντας να βοηθήσει το έργο των.

Ο Σον Ντίντι ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Bad Boy Records το 1993.

Το άλμπουμ του «No Way Out» κέρδισε το Γκράμι καλύτερου δίσκου της ραπ μουσικής το 1997.

Συνολικά, εννέα αγωγές έχουν κατατεθεί σε βάρος του από τον Νοέμβριο του 2023, μία εκ των οποίων από την πρώην σύντροφό του, την Κάσι Βεντούρα.

