Επτά εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η Κάμαλα Χάρις προηγείται κατά τουλάχιστον 5 μονάδες του Ντόναλντ Τραμπ σε δύο Πολιτείες-κλειδιά, την Πενσιλβάνια και το Μίσιγκαν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Κουίνιπιακ.

Μία εβδομάδα μετά την τηλεμαχία μεταξύ της αντιπροέδρου και του πρώην προέδρου, η Χάρις συγκεντρώνει ποσοστό 51% στην πρόθεση ψήφου στην Πενσιλβάνια, έναντι 45% για τον Τραμπ. Αυτή η Πολιτεία θεωρείται κρίσιμης σημασίας στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο καθώς εξασφαλίζει σε όποιον την κερδίσει περισσότερους εκλέκτορες από τι άλλες έξι αμφίρροπες Πολιτείες.

Στην Πενσιλβάνια έγινε η τηλεμαχία της 10ης Σεπτεμβρίου, που ενδέχεται να είναι και η μοναδική μεταξύ των δύο αντιπάλων. Στην ίδια Πολιτεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας, στις 13 Ιουλίου, όταν τραυματίστηκε από σφαίρα στο αυτί.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Κουίνιπιακ, η Χάρις προηγείται του Τραμπ και στο Μίσιγκαν (50% έναντι 45%) και, οριακά, στο Ουισκόνσιν (48 έναντι 47%).

Ο υποψήφιος που θα ηττηθεί και στις τρεις Πολιτείες δεν έχει θεωρητικά καμία πιθανότητα να εκλεγεί. Ο Τραμπ τις είχε κερδίσει το 2016 και ο Τζο Μπάιντεν αναδείχθηκε νικητής και στις τρεις στις εκλογές του 2020.

Στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε στο διάστημα 12-16 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν 1.331 ψηφοφόροι από την Πενσιλβάνια, 905 στο Μίσιγκαν και 1.075 στο Ουισκόνσιν. Το περιθώριο στατιστικού λάθους ανέρχεται στο 2,7-3,3%.

Πηγή: skai.gr

