Αυτό είναι το πιο διπρόσωπο ζώδιο – Και όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις

Μην βιαστείς να κατηγορήσεις τους Διδύμους (και πάλι!) για την περίφημη διπροσωπία. Σίγουρα, οι Δίδυμοι έχουν τη φήμη για την αλλαγή διάθεσης, αλλά υπάρχει ένα άλλο ζώδιο που παίρνει το στέμμα του πιο «διπρόσωπου». Ετοιμάσου λοιπόν να εκπλαγείς, γιατί το πιο διπρόσωπο ζώδιο δεν είναι ο Δίδυμος...
